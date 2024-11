NIO heeft nog een lange weg te gaan

De Chinese autofabrikant NIO, ooit beschouwd als een geduchte concurrent voor Tesla, wist in het derde kwartaal van 2024 de aanloopverliezen nog niet te beperken. Het bedrijf blijft buitengewoon ambitieus en weet daarmee ook nieuwe geldschieters aan zich te binden. Tegelijkertijd blijkt uit de kwartaalcijfers ook dat de weg naar zwarte cijfers, waar we in het vorige kwartaal over schreven, nog lang is.

NIO gaat in 2024 naar verwachting meer dan 210.000 elektrische auto’s afleveren. Dat is ongeveer 50.000 meer dan vorig jaar en dus een nieuw record. Naast een aantal modellen in het dure segment weet inmiddels ook de goedkopere ONVO L60 de weg naar de consument te vinden. Daarnaast wordt hard gewerkt aan de lancering van de Firefly, een ander budgetmodel dat zal worden gepresenteerd op de NIO Day, die op 21 december wordt gehouden. Die auto wordt volgend jaar ook in Europa verwacht, waar NIO zich, ondanks de hogere importheffingen, richt op Noorwegen, Duitsland, Nederland, Zweden en Denemarken.

Sponsor COP29

De ambitie van CEO William Li reikt veel verder. Binnen tien jaar wil NIO actief zijn in minimaal 25 landen. Het bedrijf is mobiliteitssponsor van klimaatconferentie COP29 en probeert zichzelf zo op de kaart te zetten. De sponsoring van voetbaltoernooi Euro 2024 heeft branchegenoot BYD niet direct windeieren gelegd. Of dat anders gaat zijn voor NIO is nog maar de vraag.

Resultaten maar mondjesmaat omhoog

Uit de cijfers over het derde kwartaal blijkt dat de verbetering van de resultaten er wel is, maar heel langzaam gaat. De omzet steeg met 7% ten opzichte van het tweede kwartaal. De bruto winstmarge nam toe van 9,7% naar 10,7%. De brutowinst steeg met 19%, maar onder aan de streep steeg het kwartaalverlies met 0,3% tot omgerekend $721 miljoen. De kaspositie nam ondertussen toe tot $6 miljard, onder andere door een kapitaalstorting van strategische investeerders uit de Chinese provincie Hefei. Daarnaast bleek gisteren dat de Amerikaanse hedgefondsen Renaissance Technologies en Millennium Management in de afgelopen drie maanden 21,5 miljoen aandelen NIO hebben gekocht. Tegen de huidige koers van $4.63 is dat geen uitgesproken hoog bedrag, maar opvallend is het wel.

Sterke concurrentie blijft uitdaging

De markt voor elektrische auto’s is en blijft voorlopig uitdagend door de enorme concurrentie. Er blijven ook nog steeds nieuwe aanbieders bijkomen. Xiaomi, meer bekend als producent van mobiele telefoons, wist te verbazen met het bericht dat in november de 100.000e auto werd afgeleverd, slechts 230 dagen na de start. Dit is maar één voorbeeld, maar het mag duidelijk zijn dat NIO nog een lange weg te gaan heeft naar structurele winstgevendheid.

