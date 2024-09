Nio op weg naar zwarte cijfers

Nio heeft een sterk tweede kwartaal achter de rug. Het aantal van 57.373 verkochte elektrische auto’s leverde een recordomzet op van $2.4 miljard. Dat is een stijging van maar liefst 99% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en 76% meer dan in het eerste kwartaal.

De bruto winstmarge kwam uit op 10% in totaal en 12% voor de auto’s. Met deze resultaten laat Nio zien de juiste weg te zijn ingeslagen. Wel blijft onderaan de streep voor het tweede kwartaal een verlies van bijna $700 miljoen over. In het derde kwartaal verwacht Nio ongeveer 62.000 voertuigen te verkopen, waardoor de omzet kan stijgen naar $2.7 miljard. Daarmee komen de zwarte cijfers dichterbij, maar nog niet in zicht. Ondanks de ruim $5 miljard op de bank blijft het dus zaak voor het management om op de kosten te letten.

eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden: “Een extra katalysator voor Nio kan de lancering van het nieuwe ONVO-merk zijn. De ONVO L60 richt zich met een prijs van $30.000 op de massamarkt in China, waar bijvoorbeeld ook Tesla actief is met de Model 3. Op 1 september opende Nio maar liefst 105 ONVO winkels door het hele land om de start van de verkopen een impuls te geven. Als het lukt om een significant marktaandeel te verkrijgen dan ziet de toekomst er rooskleurig uit. In een overvolle markt hoopt Nio het verschil te maken met een superieure verhouding tussen prijs en kwaliteit. De verkopen in China zullen in de komende periode de belangrijkste graadmeter zijn voor beleggers. Voor een in China gemaakte Nio moet in Europa 20,8% extra aan importheffingen worden betaald. CEO William Li gaf in mei al aan dat met die extra last Nio niet in staat zal zijn om zijn merken tegen een concurrerende prijs in de markt te zetten.”

