Nieuwe fixed income ETF’s van L&G

L&G breidt aanbod van fixed income ETF’s uit met de lancering van ex-banks corporate bond UCITS ETF.

De bankensector beslaat een groot deel van de totale uitgiftes op de huidige, wereldwijde markt voor bedrijfsobligaties. Een dergelijke concentratie kan de diversificatie-effecten van bedrijfsobligatie-indices beperken. Door de bankensector uit te sluiten, wil deze ETF dit voorkomen en beleggers een blootstelling bieden die meer gediversifieerd is over sectoren.

Belangrijkste kenmerken van de ETF:

Kwaliteit: Deze ETF biedt obligaties met een hoge kredietbeoordeling, met een minimale rating van A–.

Stabiliteit: De korte looptijd is gericht op het beperken van het renterisico. Een in euro afgedekte beleggingsklasse beoogt de FX-volatiliteit te elimineren.

Diversificatie (1): Een emittentlimiet van 2% en de uitsluiting van banken zorgen voor een gediversifieerde blootstelling aan de reële economie. De onderliggende index van de ETF omvat meer dan 150 emittenten.

Inkomen: De combinatie van kwaliteit, stabiliteit en diversificatie is gericht op het bereiken van een ‘cash-plus’ (2) profiel voor beleggers die inkomen en hoge liquiditeit nastreven.

Zowel een accumulerende, in euro afgedekte beleggingsklasse, als een accumulerende niet-afgedekte beleggingsklasse zal beschikbaar zijn bij de lancering van het fonds.

De obligaties binnen de ETF worden voor minimaal drie maanden aangehouden tot hun vervaldatum. De ETF volgt de J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index (zie Noot voor de Redactie). De ETF zal op verschillende beurzen noteren, waardoor hij breed toegankelijk is voor beleggers.

Aanand Venkatramanan, Hoofd ETF’s EMEA bij LGIM: “Beleggers onderkennen al lang het probleem van de concentratie van bankemittenten in marktkapitalisatie gewogen indices voor bedrijfsobligaties. We zijn verheugd om deze ETF op de markt te brengen, de eerste in zijn soort, waarmee beleggers kunnen profiteren van de yields die kortlopende bedrijfsobligaties bieden, maar met de meerwaarde van echte diversificatie doordat bankemittenten uitgesloten zijn.”

Dragende belegger in deze ETF is de Duitse vermogensbeheerder Gerd Kommer Invest (GKI), waarmee L&G eerder een samenwerking aanging, wat in 2023 leidde tot de ontwikkeling en lancering van de L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF.

Gerd Kommer, CEO en oprichter van Gerd Kommer Invest (GKI): “We zijn verheugd om te beleggen in deze innovatieve en unieke fixed income ETF. De beleggingsstrategie biedt toegang tot een stabiele, liquide, hoogkwalitatieve en gediversifieerde portefeuille van bedrijfsobligaties. We kijken ernaar uit om deze ETF als een van de belangrijkste bouwstenen op te nemen in onze klantenportefeuilles.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20318 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht