NN Group houdt stijgende winstlijn vast

NN Group heeft de opgaande lijn van de winst weten vast te houden. Per aandeel kwam de winst per aandeel (diluted) over de eerste zes maanden uit op 4,47 euro tegen 4,11 over de tweede helft van 2020 en 1,76 euro over de eerste zes maanden van 2020.

Het bedrijfsresultaat steeg met 21% tot 1,1 miljard euro over de eerste zes maanden. Het resultaat voor belastingen steeg met 110% tot 1,8 miljard euro. Dat kwam in belangrijke mate door gerealiseerde boekwinsten. De gerealiseerde winst per aandeel kan daardoor extra schitteren. Zonder die boekwinst zou de winst per aandeel waarschijnlijk niet boven de 2,50 euro zijn uitgekomen.

NN Group stat 3,5% hoger op 45,53 euro. Dat komt overeen met een forward koers/winst van 9,8. Het aandeel noteert nog geen 40% van de boekwaarde.

