NN Group kan verder omhoog

De kwartaalcijfers van NN Group werden donderdag enthousiast ontvangen. Het aandeel liet daarop een mooie stijging zien. Volgens Investtech ziet het er technisch gezien goed uit voor het aandeel van de verzekeraar.

Investtech: “NN Group eindigde donderdag op 47,27 euro na een stijging van 3,6%. We moeten terug naar 29 februari 2024 om een even grote stijging te vinden. Toen steeg het aandeel met 8.1%. Het aandeel steeg hiermee voor de vijfde dag achter elkaarn. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 141 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat drie keer zoveel is als de normale omzet per dag. Het ziet er ook technisch gezien goed uit. Het aandeel heeft de weerstand rond 46.60 euro verbroken.”

