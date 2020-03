NN kopen en in een dalende markt bijkopen

NN Group sloot gisteren op 21,41 euro na een zeer sterke daling van 7,28%.

Investtech: “De afgelopen maand is het aandeel 42,77% gedaald. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft weerstand rond 35,50 euro en een verdere daling is waarschijnlijk.”

De negatieve visie van Investtech staat haaks op de ontwikkeling van de trend (daling is uitgeteld), de lage RSI, de opbouwende kracht van het prijsmomentum, de lage koers/winst van 4,0, de yield van 8,0% en een koers die 75% beneden de boekwaarde staat. Wie het aandeel heeft moet het niet verkopen, wie het niet heeft kan het staffelend kopen.

