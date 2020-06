NN noteert slechts 30% van de boekwaarde

NN Group NV steeg vrijdag aanzienlijk met 4,95% en sloot op 30,12 euro.

Investtech: “De vorige keer dat het aandeel net zoveel steeg was op 19 mei, toen de stijging 5,27% was. De afgelopen maand is het aandeel 23,85% gestegen. Het ziet er ook technisch gezien goed uit. Het aandeel heeft de weerstand rond 29,60 euro verbroken.”

De bemoeizucht van een activistische aandeelhouder heeft de opgaande beweging een impuls gegeven. Deze aandeelhouder maakt een punt dat het aandeel ondergewaardeerd is. Voor NN wordt slechts 0,30% van de boekwaarde betaald en slechts 0,48% van de omzet.

