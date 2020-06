NN sterk ondergewaardeerd

NN’s goed bedoelde openheid op de beleggersdag is nog niet uit de verf gekomen. De koers staat 0,6% lager op 29,94 euro.

Analisten zien meer in de uitspraken van de onderneming dan de markt. Koersdoelen lopen op tot boven de 40 euro. Maar er is een grote maar. Het bestuur wil een progressief dividend uitkeren en voor 250 miljoen euro aan aandelen inkopen, tenzij het kapitaal kan worden gebruikt voor het opkrikken van de bedrijfswaarde. Draai het eens om. NN ziet onvoldoende groeimogelijkheden om in te investeren en daarom zal overtollig kapitaal worden gebruikt voor de uitkering van een bovengemiddelde dividend en de inkoop van eigen aandelen.

Beleggers moeten zich echter niet te druk maken om eventuele beperkte groeimogelijkheden. De waardering is laag met een koers/winst van 5,2. Het aandeel noteert 30% van de boekwaarde en 40% van de omzet. Dat is eerder achterover leunen en rustig wachten dan doemscenario’s bedenken.

