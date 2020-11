NNIP versterkt positie in hypotheken

In november 2019 heeft NN Investment Partners (NN IP) een meerderheidsbelang in Venn Hypotheken verkregen. Venn Hypotheken is een gerenommeerd platform dat institutionele beleggers toegang biedt tot Nederlandse hypotheken.

De acquisitie biedt institutionele klanten van NN IP meer mogelijkheden om te beleggen in Nederlandse hypotheken, naast het bestaande NN Dutch Residential Mortgage Fund. Met het meerderheidsbelang beschikte NN IP al over een aanvullend aanbod voor klanten die liever in een mandaat dan in een fonds beleggen. Nu breidt NN IP haar aanbod verder uit met twee nieuwe NN Dutch Residential Mortgage Funds die hypotheken zullen kopen bij Venn Hypotheken. Het team beheert op dit moment meer dan EUR 32 miljard in verschillende beleggingsstrategieën voor hypotheken.

Twee fondsen

De twee fondsen (NN Dutch Residential Mortgage Fund NHG en NN Dutch Residential Mortgage Fund non-NHG) beleggen in Nederlandse woninghypotheken die Venn Hypotheken heeft uitstaan. Het ene fonds belegt in hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), het andere in hypotheken zonder NHG. Zo kan NN IP klanten een flexibele risico-rendementsoplossing bieden en kan Venn Hypotheken haar marktaandeel vergroten doordat ze huizenkopers meer soorten hypotheken kan aanbieden.

De fondsen bieden efficiënte en flexibele exposure naar de beleggingscategorie en maken kleinere beleggingen, meer operationeel gemak en een grotere liquiditeit mogelijk in vergelijking met op maat gemaakte mandaten in de beleggingscategorie. Met de introductie van de twee fondsen reageert NN IP op de steeds grotere vraag van beleggers naar een fondsoplossing voor Nederlandse woninghypotheken.

NN IP’s fondsen bieden institutionele beleggers aantrekkelijke rendementen en spreads bij een conservatief risicoprofiel met lage kredietverliezen gedurende de cyclus. Met de nieuwe fondsen kunnen investeerders profiteren van zowel de kracht van Venn in het afsluiten en onderhouden van hypotheken als het hoogwaardige, institutionele portefeuillebeheer en trackrecord van NN IP.

Bart Bakx, Head of ABS & Mortgages: “Met deze transactie verrijken we ons aanbod, weten we zeker dat we de volledige controle over de hele waardeketen hebben en verbeteren we de mogelijkheden om onze beleggers te bedienen. Daar zijn we trots op. Deze twee nieuwe fondsen passen binnen onze ambitie om continu te zoeken naar toegankelijke producten om de wensen van onze klanten te vervullen.”

Marc De Moor, CEO Venn Hypotheken: “Het team is erg enthousiast over de keuze voor Venn Hypotheken als drijvende kracht achter beide nieuwe fondsen. Dankzij hun gecombineerde beleggingsbeleid kan Venn Hypotheken haar hypotheekaanbod voor huizenkopers verder uitbreiden met aanvullende risicocategorieën en renteherzieningsperiodes.”

NN IP belegt sinds 2015 namens haar klanten in Nederlandse hypotheken en ziet goede mogelijkheden om aanvullende beleggingsstrategieën in Europese hypotheken te ontwikkelen. Venn Hypotheken is een gerenommeerd platform dat institutionele beleggers toegang biedt tot Nederlandse hypotheken.

