Nog geen ideaal instapmoment AEX

Aandelenmarkten hebben moeite om een herstelbeweging in te zetten. Ontwikkeling van rente, inflatie en economie weegt zwaar.

De ECB heeft aangekondigd dat vanaf volgende maand de rente in 2 stapjes zal worden verhoogd naar nul procent. De markt weet waar het nu aan toe is, maar voor het effect is het onbegrijpelijk. Het gaat niet om het behagen van de markt maar om het bestrijden van de inflatie. Kennelijk is de ECB ergens bang voor. Verrassende acties zijn nodig om het inflatiespook terug te krijgen in de fles. Nu heeft het beleid veel weg van pappen en nathouden en het te vriend houden van beleggers in obligaties. Voor vandaag is het wachten op de Amerikaanse inflatiecijfers.

In Azië staat de Nikkei flink lager met een verlies van 1,5%. Shanghai is +0,6%. Sensex -1,1% en Australië -1,3%. Euro/dollar 1,0628. Bitcoin vrijwel onveranderd 30.072 dollar. Brent -0,2% op 122,74.

