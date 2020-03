Nog geen omslag voor AkzoNobel

AkzoNobel sloot gisteren op 55,05 euro na een zeer sterke daling van 11,14%.

Investtech: “Het aandeel is nooit meer op één dag gedaald sinds we de metingen startten op 3 januari 1994. Dit was de achtste dag op een rij dat het aandeel daalde. Sinds het verkoopsignaal van een kop-schouder patroon één maand geleden, is het aandeel nu 35,39% gedaald.”

Veel indicatoren staan bijzonder laag bij een nog steeds dalende trend. Van een omslag is dus nog geen sprake.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers.

