Nog geen verbetering AEX

De AEX staat op de laatste beursdag van de week onder lichte druk. Technische indicatoren staan nog op een sell, zo blijkt uit een berekening van TradingView.

In Japan is de inflatie onverwachts gedaald naar 3,2% in mei tegen 3,5% in april en een raming van 4,1%. Toch staat de Nikkei 1,5% lager. De Amerikaanse futures staan tot 0,5% in de min. De binnenlandse markten van China zijn nog gesloten. Hong Kong is -1.7%.

Euro/dollar 1,0870. Brent -1,9% op 72,76 dollar na de sterker dan geraamde renteverhoging van de Bank of England en de Noorse centrale bank. De daling van de PMI in ontwikkelde landen had een grotere invloed op de olieprijs dan de groter dan geraamde daling van de Amerikaanse olievoorraad.

