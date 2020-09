Nog neerwaartse trend voor AEX

De AEX (552,48) heeft de aanval op de Parabolic SAR afgeslagen. Hierdoor is nog sprake van een neerwaartse trend.

In Japan is de inflatie in augustus gedaald naar 0,2% van 0,3% een maand eerder. Vooral de prijs van voedsel steeg: +2,9% tegen +1,9% een maand eerder. Wellicht dat de angst voor deflatie terugkeert. Nikkei +0,1%, Shanghai +0,6%, Kospi en Australië onveranderd.

Euro/dollar 1,1850, wat laag in de bandbreedte is. Euro/yuan 8,0. Dat is de ondergrens van de bandbreedte. De bovengrens ligt op 8,20. Euro/pond 0,9145. De aanval op de 0,926 is afgeslagen, waardoor ruimte is voor een daling naar 0,88.

Goud +0,5% op 1.951,95. De bandbreedte is 1.910/1.975. Brent +0,6% op 41,20. Markt is op zoek naar een doorbraak voor een stijging van 10%. Duitse Bunds en US Bonds -0,01 op min 0,49% en 0,68%.

