Nuveen: EM-aandelen zijn niet verloren

Hoewel de bearmarkt een onevenredig grote hap uit EM-aandelen nam, kunnen ze niet als verloren worden beschouwd. Dat zegt Saira Malik, CIO van vermogensbeheerder Nuveen.

De MSCI EM Index en de JPMorgan Emerging Market Bond Index daalden vorig jaar met respectievelijk 20,1% en 17,8%, maar toch verwacht Malik dat ook opkomende markten dit jaar herstellen. “In verschillende opkomende markten gingen de centrale banken over op het afbouwen van hun soepele beleid, zelfs nog voordat de Fed eraan begon. Daarnaast zie ik nog trends die voor herstel kunnen zorgen, en dat geldt eigenlijk voor alle beleggingscategorieën.”

Malik signaleert dat in de eerste maand van het jaar zowel schuldpapier als aandelen uit opkomende markten het beter deden dan hun Amerikaanse tegenhangers. Volgens haar liggen de heropening van China, een verbeterd risicosentiment en een zwakkere Amerikaanse dollar hieraan ten grondslag. “Die verbeterde economische situatie van het hele EM-landschap stut de hogere rendementsverwachtingen, zeker omdat naar verwachting de groei van het bbp van EM-landen die van ontwikkelde economieën in de komende twee jaar overtreft.”

Kansen

Reden waarom Malik EM-obligaties omschrijft als een diverse beleggingscategorie met kansen in alle sectoren. “Momenteel kijk ik naar landen die de rente eerder en in sommige gevallen ook meer verhoogd hebben dan de Fed, want dat heeft geleid tot een aantrekkelijk wisselkoersprofiel. Daarnaast zien we momenteel meer potentieel in bedrijfsobligaties dan in EM-staatsobligaties.”

Ook aandelen uit opkomende landen kunnen lonen, omdat de koersen momenteel ruim onder het langetermijngemiddelde liggen, stelt Malik. “Ze blijven goedkoop, zeker in vergelijking met Amerikaanse aandelen, terwijl de verwachte groei van de winst per aandeel de komende jaren aanzienlijk hoger ligt dan die in ontwikkelde markten. Dit jaar zijn de winstverwachtingen voor EM-bedrijven negatief. Dat is voor het eerst sinds 2009. Maar door het opbloeiende optimisme in China en een mogelijke verbetering van de geopolitieke situatie, zijn de consensusprognoses wellicht te behoudend.”

