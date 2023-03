Nuveen-enquête: institutionele beleggers kiezen en masse voor andere strategieën

Overal ter wereld overwegen institutionele beleggers om hun portefeuilles ingrijpend te herzien of zijn daar zelfs al mee bezig. Dat blijkt uit de jaarlijkse grootscheepse enquête die vermogensbeheerder Nuveen heeft gehouden onder 800 institutionele beleggers.

Volgens Nuveen is de herziening van portefeuilles opvallend omdat institutionele beleggers doorgaans een stuk behoedzamer zijn in het snel doorvoeren van veranderingen. Maar nu is 59% van de geënquêteerde beleggers actief bezig om portefeuillestrategieën te herdefiniëren en kapitaal ergens anders aan toe te wijzen. Voor verzekeraars ligt dat percentage zelfs op 70%.

De onrust op de financiële markten is niet aan de geënquêteerden voorbij gegaan. Liefst acht op de tien van de beleggers die wereldwijd actief zijn, geven aan dat de wereld in korte tijd in zo’n hoog tempo drastisch is veranderd, dat hun strategieën gelijke tred dienen te houden. Bijna driekwart van de ondervraagden zegt dat de invloed van geopolitieke omstandigheden op hun beleggingsbeslissingen de afgelopen 30 jaar nooit eerder zo groot was.

De meeste beleggers laten hun oog vallen op investeringen in infrastructuur, zo blijkt uit het onderzoek. Beursgenoteerde aandelen, grondstoffen en inflatiegelinkte obligaties zijn tevens populair onder de geënquêteerden. Daarnaast wint de interesse voor investeringen in landbouwgrond en bosbouw terrein. Zo geeft 21% van de beleggers uit EMEA aan dat ze van plan zijn om meer geld te investeren in landbouwgrond en 18% zegt hetzelfde over bosbouw. In 2021 was dat voor beide assetklassen slechts 2%.

Onder Europese beleggers is het al langer gemeengoed om klimaatrisico’s mee te nemen in alle beleggingsbeslissingen en daarover te rapporteren. In de VS is men zich ook bewust van de risico’s van klimaatverandering op beleggingsportefeuilles, maar slechts 41% van de Amerikaanse spelers rapporteert daarover richting belanghebbenden en toezichthouders.

Institutionele beleggers uit EMEA lopen ook voorop wat betreft het meenemen van de gevolgen die hun beleggingen kunnen hebben op maatschappij en milieu. Opvallend is dat nog altijd een kwart van alle ondervraagden wereldwijd denkt dat als rekening wordt gehouden met de impact van beleggingen op milieu en maatschappij er minder rendement wordt behaald. 32% denkt dat het geen verschil maakt en de rest is ervan overtuigd dat het de rendementen ten goede komt. Bij alle partijen die focussen op impact gaat de voorkeur uit naar beleggingen in bedrijven die zich bezighouden met innovaties of infrastructuur op het gebeid van groene energie. Als het gaat om maatschappelijke impact gelden betaalbare huurwoningen als favoriete belegging.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

