Nuveen: ‘Twee derde van de institutionele beleggers is bang’

Europese institutionele beleggers verwachten hun portefeuille aan te passen om te kunnen navigeren door veranderingen in markten, het milieu en samenlevingen. Dat concludeert Nuveen, een internationale vermogensbeheerder met meer dan $ 1000 miljard vermogen onder beheer in zijn jaarlijkse onderzoek onder institutionele beleggers.

Bijna twee derde (64%) van de beleggers in de EMEA-landen maakt zich nu meer zorgen over de kans dat extreme gebeurtenissen de beleggingsstrategieën verstoren dan twee jaar geleden en 50% zegt dat de fundamentele marktdynamiek op lange termijn aan relevantie heeft ingeboet.

De bevindingen zijn afkomstig uit Nuveen’s jaarlijkse EQuilibirum Global Institutional Investor. Het is de tweede keer dat de vermogensbeheerder deze enquête heeft gehouden. Het onderzoek werd gedaan onder 800 institutionele beleggers uit meer dan 20 landen waaronder bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen, verzekeraars, NGO’s en stichtingen, staatsinvesteringsfondsen, centrale banken en consultants.

EMEA blijft wereldwijde voortrekkersrol spelen op klimaatgebied

EMEA-beleggers onderkennen het inherente verband tussen klimaatrisico en beleggingsrisico. 84% van de beleggers en consultants in de regio is het eens met de stelling dat de overgang naar een CO2-arme economie onvermijdelijk is en 87% gelooft dat die overgang nieuwe beleggingskansen biedt.

EMEA loopt wat ESG betreft voorop, 79% van de asset owners overweegt ESG-factoren bij het nemen van beleggingsbeslissingen en 12% is van plan dat binnen een jaar te doen. Beleggers in APAC-landen halen de achterstand op dit gebied snel in. Hier zegt 71% rekening te houden met ESG, en 20% is van plan dit het komende jaar in overweging te nemen.

Twee vijfde (44%) van de beleggers in EMEA geeft aan dat hun beleggingsbeleid goed wordt uitgevoerd, tegenover 23% in NORAM en 34% in APAC. 79% belooft binnen de twee jaar een netto-nul-beleid te gaan voeren.

Op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) zegt 45% van de vermogensbezitters en consultants duidelijke doelstellingen en targets te hebben voor o.a. werving, en het behoud en de ontwikkeling van talent -, terwijl nog eens 30% deze stappen overweegt te nemen. Ook beleggers zien de kansen: 66% van de vermogensbezitters en consultants overweegt of zoekt beleggingsmogelijkheden die gericht zijn op DEI-kwesties.

Amy O’Brien, Global Head of Responsible Investing bij Nuveen: “Het recente IPCC-rapport toont aan dat dat het nu of nooit is voor de wereld om zich te plooien naar de klimaatverandering; een opwarming van 3 graden celsius ligt in het verschiet. De gevolgen van deze opwarming zal de toeleveringsketens ontwrichten en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen maakt de wereldeconomie en de energiezekerheid kwetsbaar.

“Maar deze risico’s en de grote verschuivingen naar hernieuwbare energiebronnen en een meer veerkrachtige infrastructuur bieden institutionele beleggers ook kansen om het voortouw te nemen wat betreft het indammen van klimaatgevaren daarnaast toch aantrekkelijke rendementen te behalen. Wij zien uit eerste hand dat Europese klanten hun verantwoordelijkheid nemen, waarbij klimaat en sociale uitdagingen twee van de grootste drijfveren zijn.”

Alternative credit en private equity staan centraal bij diversificatie

Met afzwakkende groei, meer volatiliteit, opwaartse druk op de rente en stijgende inflatie worden beleggers geconfronteerd met een moeilijker beleggingsklimaat. 58% van de Europese beleggers neemt de komende twaalf maanden maatregelen om zich te beschermen tegen inflatiestijging.

Omdat conventionele vastrentende beleggingen niet langer stabiele inkomsten opleveren, is 76% van de geënquêteerde beleggers van plan om de komende twee jaar hun jachtterrein uit te breiden. De overgrote meerderheid (60%) richt zich op alternative credit.

De allocaties naar infrastructuur en private equity nemen waarschijnlijk toe. Respectievelijk 37% en 35% van de beleggers geeft aan hun allocaties in de komende twee jaar te verhogen. Onder degenen die hun allocaties naar private equity willen verhogen, zijn ook overheidspensioenfondsen, waarvan 42% aangeeft beleggingen in private equity al in het komende jaar te verhogen.

Simon England-Brammer, Head of EMEA and APAC Institutional: “Markten, milieu en samenleving hebben te maken met veranderingen die ingewikkeld zijn en zich in hoog tempo voordoen. Hierdoor moet institutionele bellegers zich flexibeler opstellen en worden ze gedwongen hun conventionele beleggingsstrategieën flink onder de lopen nemen.

