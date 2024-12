Nvidia: China onderzoekt schending monopoliewetgeving

Nvidia’s aandelen daalden na het nieuws dat China een onderzoek heeft geopend naar mogelijke schendingen van de antimonopoliewetgeving door het bedrijf. Het aandeel is 2,6% lager op 138,81 dollar.

De Chinese autoriteiten onderzoeken of Nvidia zich schuldig heeft gemaakt aan praktijken die de concurrentie verstoren, wat een zorgwekkende ontwikkeling is voor het bedrijf dat al onder druk staat door geopolitieke spanningen en toenemende regelgeving in China.

Het onderzoek komt op een moment dat Nvidia, dat zich richt op de productie van grafische kaarten en kunstmatige intelligentie-technologie, een belangrijke speler is in de wereldwijde chipindustrie. De bezorgdheid over monopolistische praktijken kan de toegang van Nvidia tot de Chinese markt bemoeilijken, die cruciaal is voor zijn groei. China is een van de grootste afnemers van technologieproducten, en een negatieve uitkomst van het onderzoek zou aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de omzet van Nvidia.

Voor het aandeel Nvidia ligt een eerste steun op 132 dollar. De daaropvolgende ligt op 125 dollar. Het is een van de aandelen die voor de lange termijn thuishoren in elke portefeuille. Qua timing is het niet verstandig om overdreven veel aandelen te kopen in de buurt van de eerste steun.

