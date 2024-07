Nvidia haalt Tesla in

In het tweede kwartaal van 2024 nam NVIDIA het stokje over van Tesla als meest aangehouden aandeel onder Nederlandse eToro-gebruikers. De particuliere beleggers werpen tegelijkertijd een breder net uit in de jacht op AI-winnaars, blijkt uit een kwartaalanalyse van handels- en beleggingsplatform eToro.

eToro kijkt elk kwartaal naar de tien meest aangehouden aandelen op het platform (tabel 1) en naar de bedrijven met de grootste proportionele verandering in het aantal beleggers in vergelijking met het kwartaal ervoor (tabel 2).

NVIDIA leidt opmars AI-aandelen

Als we kijken naar de meest aangehouden aandelen onder Nederlandse eToro-gebruikers (tabel 1), valt op dat Tesla is ingehaald door NVIDIA in het tweede kwartaal. NVIDIA zag ook de grootste proportionele stijging onder Nederlandse beleggers (tabel 2). Hiermee volgen Nederlandse beleggers de internationale trend. Onder eToro-gebruikers wereldwijd won NVIDIA ook twee plekken en staat het inmiddels tweede achter Tesla. Aan het eind van Q1 stond de AI-marktleider op de vierde plaats en drie maanden eerder nog op de zevende. Het aandeel blijft in trek bij nieuwe beleggers, mogelijk door de sterke koersstijging van 37% in het laatste kwartaal.

Terwijl NVIDIA de AI-koppen domineert, trekken andere bedrijven in deze sector ook de aandacht van beleggers, met verschillende bedrijven met hoge AI-ambities op de lijst van grootste stijgers (tabel 2). Andere populaire aandelen met duidelijke AI-link zijn ASML (+19%), AMD (+17%), TSMC ADR (+14%) en Intel (+13%). Het aantal beleggers met het Nederlandse ASML in portefeuille stijgt ook flink in Frankrijk, Italië, Spanje en Tsjechië, alleen nergens zoveel als in thuisbasis Nederland.

Verrassende opmars McDonald’s

Een vreemde eend in de bijt is McDonald’s. Het aantal Nederlandse beleggers dat het aandeel aanhoudt steeg maar liefst met een kwart afgelopen kwartaal. Het is gissen naar het waarom: er was geen noemenswaardig positief nieuws, de kwartaalcijfers waren niet geweldig en het aandeel zakte de afgelopen zes maanden bijna 15% weg. Mogelijk zien beleggers inmiddels een koopkans.

eToro-analist Jean-Paul van Oudheusden: “Er zijn verschillende kansen voor beleggers in AI en het is verfrissend om te zien dat eToro-gebruikers ook verder kijken dan de geijkte namen. NVIDIA is dan wel de onbetwiste nummer 1, maar in het kielzog van deze gigant gaan er andere grote AI-winnaars opduiken, in verschillende vormen en maten.

Het is ook interessant om te zien dat particuliere beleggers geen tunnelvisie hebben op AI, en meer in het algemeen technologie. Autobedrijven als Tesla en Nio blijven goed scoren, McDonald’s zag een flinke opmars en bedrijven in de financiële dienstverlening, met name ING Groep, wonnen flink in het tweede kwartaal. Die diversificatie is altijd belangrijk, maar in het bijzonder als de rentestanden veranderen. Er is ook geen garantie dat alle AI-aandelen het goed zullen doen.”

Veel consumentenmerken verliezen

Onder de grootste dalers in het tweede kwartaal (tabel 2) zitten veel consumentenmerken. Ondanks het aanbreken van de vakantieperiode zeiden veel Nederlandse eToro-gebruikers doei tegen TUI. Het aantal beleggers met aandelen Unilever, Koninklijke Ahold, Coca-Cola en Beyond Meat nam af. Ook het aandeel Philips was in flink minder portefeuilles terug te vinden: 11%. De vraag is of dat komend kwartaal gaat veranderen, nu recent bekend is geworden dat het Artisan Partners een belang van 10% heeft genomen in het kwakkelende bedrijf. Eerder zorgde deze investeerder mede voor veranderingen bij onder meer Danone.

Van Oudheusden: “Het lijkt erop dat er sprake is geweest van een klassieke FOMO-rally. Beleggers stappen in bij de goed presterende technologie-aandelen en verkopen de minder renderende waarde-aandelen. De rendementen die NVIDIA, ASML en TSMC hebben laten zien, zijn voor TUI, Unilever en Ahold Delhaize nagenoeg onmogelijk. De toekomst zal leren of het een goede strategie is. Over langere perioden gemeten doen, tegen het gevoel in, waarde-aandelen het gemiddeld vaak beter dan groeiaandelen.”

Tabel 1: Meest aangehouden aandelen onder Nederlandse eToro-gebruikers in het tweede en eerste kwartaal van 2024

Bedrijf Ranking Q2 Ranking Q1 NVIDIA 1 2 Tesla 2 1 Amazon 3 4 Apple 4 3 Microsoft 5 5 Nio 6 6 Alphabet 7 7 ASML 8 10 Meta Platforms 9 9 Alibaba-ADR 10 8

Tabel 2:

Aandelen die kwartaal-op-kwartaal de grootste proportionele stijging en daling zagen onder Nederlandse beleggers op het eToro-platform

Grootste stijgers Grootste dalers # Bedrijf Toename gebruikers met dit aandeel Bedrijf Afname gebruikers met dit aandeel 1 NVIDIA 28% TUI -14% 2 McDonald’s 25% Prosus -12% 3 ASML 19% Unilever -11% 4 GameStop 17% Koninklijke Philips -11% 5 AMD 17% Tencent -9% 6 TSMC ADR 14% Warner Bros Discovery -8% 7 Intel 13% Koninklijke Ahold -6% 8 Nike 13% Coca-Cola -6% 9 ING Groep 12% Beyond Meat -6% 10 ASML ADR 12% Netflix -6%

