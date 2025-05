Nvidia kansrijk ondanks China-risico

Nvidia CEO Jensen Huang voorspelt dat de Chinese markt voor kunstmatige intelligentie (AI) binnen twee tot drie jaar ongeveer $50 miljard zal bereiken. Het missen van deze markt zou volgens hem een “enorme gemiste kans” zijn. Huang benadrukt dat toegang tot China niet alleen de omzet en belastinginkomsten zou verhogen, maar ook veel banen in de Verenigde Staten zou creëren.

In een interview met CNBC gaf Huang aan dat Nvidia zich flexibel blijft opstellen, ongeacht het overheidsbeleid, en altijd de belangen van de VS zal ondersteunen. Nvidia is marktleider in grafische verwerkingseenheden (GPU’s), die een centrale rol spelen in de huidige AI-revolutie en hebben bijgedragen aan een marktwaarde van bijna $3 biljoen voor het bedrijf.

Vorige maand beperkte de Amerikaanse regering onder de Trump-administratie de export van Nvidia’s H20-chips naar China zonder licentie. Deze technologie, verwant aan de Hopper-chips die wereldwijd gebruikt worden, was ontwikkeld om te voldoen aan eerdere exportbeperkingen. Nvidia verwacht hierdoor een kwartaalverlies van $5,5 miljard, wat aangeeft dat de groei van het bedrijf door de handelsconflicten tussen de VS en China mogelijk wordt afgeremd.

Op een technologiebijeenkomst in Washington, D.C., stelde Huang dat China “niet achterloopt” in AI en noemde hij Huawei “een van de meest formidabele technologiebedrijven ter wereld.” Ondanks de uitdagingen zijn Nvidia’s aandelen dit jaar met ongeveer 15% gedaald, nadat ze in 2023 bijna verdrievoudigd waren. De kwartaalresultaten die op 28 mei worden gepubliceerd, worden verwacht een omzetgroei van 65% te tonen ten opzichte van vorig jaar, met een prognose van $43,1 miljard. Hoewel Nvidia nog steeds sneller groeit dan andere grote technologiebedrijven, vertraagt de groei wel ten opzichte van de spectaculaire stijging van meer dan 260% het jaar ervoor.

Huang benadrukt de wereldwijde honger naar AI en wil dat Amerikaanse AI-technologie wereldwijd voorop blijft lopen: “De wereld is nu hongerig en enthousiast om zich te engageren met AI. Laten we de Amerikaanse AI nu voor iedereen beschikbaar maken.”

De weekchart laat het begin van een stijgende trend zien. Het is bemoedigend dat rond 100 dollar een bodem lijkt te zijn gevormd. Gestaffeld kopen.

