Nvidia, Nvidia en nog eens Nvidia (pfff)

NVIDIA boekte in het derde kwartaal van 2024 een recordomzet van $35 miljard. Ter vergelijking: de onttroonde chipkoning Intel kwam uit op $13 miljard en concurrent AMD op bijna $7 miljard. Het ziet er naar uit dat de meeste datacenters in de wereld overstappen naar de producten van NVIDIA vanwege de superieure kwaliteit. Omdat hoogwaardige datacenters behoren tot de kerninfrastructuur in ieder land, kan het sprookje van NVIDIA nog jaren voortduren. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

De omzet van NVIDIA kwam met $35 miljard 94% hoger uit dan de $18 miljard in hetzelfde kwartaal een jaar geleden en 17% hoger dan de $30 miljard in het vorige kwartaal. De markt had gerekend op $33 miljard. Voor het vierde kwartaal verwacht de marktleider $37,5 miljard te incasseren. Dat valt dan tegen, waardoor beleggers ‘zich zorgen maken’ over afvlakkende groei. CEO Jensen Huang wilde daar tijdens de toelichting op de cijfers niets van weten. Door grote complexiteit in de toeleveringsketens kunnen opleveringen van met name de allernieuwste Blackwell-chips soms iets langer op zich laten wachten, maar uitstel leidt in geen geval tot afstel. Structurele vertraging door oververhitting van de Blackwell-chips wees hij gedecideerd van de hand.

NVIDIA zit gebakken

Microsoft, Meta, Amazon, Google en OpenAI zijn verwikkeld in een AI-race, waarvan wordt gedacht dat de winnaar met bijna de hele buit naar huis kan gaan. Zolang het kan spenderen zij tientallen miljarden dollars per jaar aan GPU’s, waardoor ze bij elkaar goed zijn voor 50% van NVIDIA’s omzet. Omdat ze bereid zijn bijna iedere prijs te betalen, kwam de brutowinstmarge van NVIDIA opnieuw uit rond de 75%. Mocht hun vraag afnemen, dan staan er talloze andere afnemers in de rij om eindelijk hun bestelling te ontvangen. Grote softwareleveranciers zoals Salesforce en ServiceNow zien er brood in, maar ook overheden zoals die van Denemarken en Japan bouwen nieuwe datacenters volledig ingericht op basis van NVIDIA-GPU’s. In Nederland verwacht de TU Eindhoven een NVIDIA-datacenter te openen in de eerste helft van 2025. Daarbij is getekend voor een typerende tweejarige technische vernieuwingsoptie van infrastructuur en software, wat NVIDIA enorm in de kaart speelt. Jensen Huang spreekt over het tijdperk van “NVIDIA computing”.

NVIDIA voor beleggers

Door de zuinige verwachting voor het vierde kwartaal daalde de indicatieve aandelenkoers van NVIDIA in de nabeurshandel in eerste instantie met 5%, om zich daarna snel te herstellen. Groeibeleggers met voldoende risicobereidheid zullen beseffen dat dit niet het moment is om NVIDIA-aandelen van de hand te doen, ook al steeg het aandeel dit jaar al bijna 200%. Ooit komt er een geduchte concurrent (zoals Intel ook heeft ervaren) of een vertraging van de groei, maar niet op het moment dat datacenters wereldwijd massaal overgaan van met de hand geprogrammeerde software naar machinaal gegenereerde code op basis van machine learning. Met een koers/winstverhouding van 42x op basis van de verwachte winst voor de komende twaalf maanden is het aandeel NVIDIA stevig aan de prijs. Voor NVIDIA-beleggers zal gelden: beter duur dan niet te koop.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20437 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht