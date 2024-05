‘Nvidia wordt de Apple van de jaren 2010’

De Magnificent 7 waren vorig jaar goed voor ongeveer 40% van het rendement van de MSCI All Country World index, een enorme bijdrage van slechts zeven aandelen. Hoewel ze nog steeds positief beïnvloed worden door langetermijnfactoren, zullen sommige sneller groeien dan andere, zegt Mark Baribeau, Head of Global Equity bij Jennison Associates.

“Wij denken bijvoorbeeld dat Nvidia nog geruime tijd marktleider zal blijven. Supercomputerchips zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI), wat een ongekende vraag naar grafische verwerkingseenheden (GPU’s) van Nvidia creëert. Concurrenten zullen proberen hun eigen chips te maken, maar dat kost tijd om te ontwikkelen. Daardoor lijkt Nvidia de Apple van de jaren 2010 te worden.”

Een ander voorbeeld is Microsoft, vervolgt Baribeau. “Hun intelligente cloudbusiness, waar Azure onder valt, groeide met 28% op jaarbasis, gedreven door AI. Dit is waar ChatGPT is gehuisvest. Het bedrijf is qua computerdiensten nu een van de grootste begunstigden van generatieve AI.”

“Te denken valt ook aan Amazon, dat de grootste cloud service business ter wereld heeft en onlangs de marges in haar retailactiviteiten wist te vergroten. Hoewel Amazon achterloopt met AI, zal de recente samenwerkingen met Nvidia en andere partijen de resultaten naar verwachting een impuls geven naarmate het jaar vordert.”

Keerzijde

Aan de andere kant zijn Tesla en Apple onder druk komen te staan door verschillende problemen in China. Baribeau: “Tesla heeft te maken met concurrentie van het in Shanghai gevestigde BYD en lagere marges op zijn Amerikaanse activiteiten. Daarnaast zorgen de hogere rentes voor hogere financieringslasten op auto’s, wat cyclische uitdagingen voor het bedrijf creëert.”

“Wat Apple betreft heeft China het gebruik van hun apparaten verboden nu het bedrijf zijn toeleveringsketen wil verplaatsen. Dit komt op een moment dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een antitrustzaak aanspant vanwege Apple’s vermeende monopolie op de telefoonmarkt.”

Hoewel dit op korte termijn voor tegenwind heeft gezorgd, zou Apple wel kunnen profiteren van een grote upgradecyclus later dit jaar, omdat veel telefoons die tijdens COVID zijn gekocht waarschijnlijk toe zijn aan vervanging. “Als Apple daarnaast vooruitgang boekt in het gebruik van AI om zijn apparaten meer een digitale persoonlijke assistent voor gebruikers te laten worden, zou het erin kunnen slagen zijn groeitraject te vervolgen.”

Hoewel er voor de Mag7 dus nog steeds mogelijkheden zijn om op termijn bovengemiddeld te groeien, zijn er nog veel meer namen die op de lange termijn voor ‘alpha’ kunnen zorgen, benadrukt Baribeau. “We denken dat het belangrijk is voor beleggers om ook naar de toekomstige groeileiders kijken.”

Risico-on rally

Of het nu een goed moment is voor beleggers om hun blootstelling naar groeiaandelen te vergroten? “Wij denken van wel. Na agressieve verkrappingsmaatregelen is het rentebeleid niet langer een tegenwind. De Federal Reserve is klaar om de rente ergens later dit jaar te verlagen nu de economische groei en de inflatie vertragen. De ECB zal waarschijnlijk volgen. Aandelen hebben in het verleden goed gepresteerd als de beleidsrentes piekten en wij denken dat er later dit jaar nog een grote risk-on rally in het vat zit als de rentes inderdaad worden verlaagd.”

Geschreven door: Eddy Schekman

