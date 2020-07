OBAM zelfstandig verder

Het beleggingsfonds, één van de bekendste en oudste in Europa, werd in 1936 als onafhankelijk beleggingsfonds opgericht. Het beheer van het beleggingsfonds werd na de oorlog overgenomen door meerdere financiële instellingen in Nederland. Als laatste door BNP Paribas Asset Management Nederland N.V., waar het bestaande OBAM beleggingsteam de actieve, consistente en succesvolle wereldwijde investmentstrategie verder heeft uitgebouwd.

Het OBAM beleggingsfonds heeft een rijke historie, waarin het gedurende meerdere decennia vele pieken en dalen op de wereldwijde beurzen heeft ervaren, waar het steeds weer sterker uit naar voren kwam. Dit komt tot uiting in het bijzonder lange positieve trackrecord. Met de nieuwe aangestelde beheerder, OBAM Investment Management B.V. (hierna OBAM IM), vernieuwde branding en mogelijkheden, maar met hetzelfde beleggingsteam en actieve beleggingsproces, luidt het beleggingsfonds een nieuw hoofdstuk in.

Sander Zondag, CEO/CIO OBAM IM: “We kijken als beheerder van het OBAM fonds uit naar de volgende decennia. Onze missie blijft ongewijzigd: De continue zoektocht naar de beste wereldwijde beleggingskansen met een aantrekkelijk profiel, waarmee we op termijn bovengemiddelde en consistente resultaten beogen te behalen voor zowel bestaande als nieuwe OBAM beleggers. De beste bedrijven ter wereld in één beursfonds.”

