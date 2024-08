Obligatiebelegger kiest voor kwaliteit

Nu de Europese markt voor bedrijfsobligaties gekenmerkt wordt door stijgende waarderingen en politiek-gerelateerde volatiliteit, richt Marc Rovers, hoofd Euro Credit van LGIM, zich op emittenten van hogere kwaliteit. Hij ziet kansen voor actief beheer van Europese bedrijfsobligaties door verschillen tussen sectoren en bedrijven, politieke onrust en economische onzekerheid.

Toen de ECB in juni de eerste renteverlaging van een kwart procentpunt tot 3,75 procent aankondigde, gaf de centrale bank nauwelijks een indicatie wanneer meer renteverlagingen zouden volgen. Dat heeft te maken met de bijbehorende hogere groei- en inflatieprognoses voor de rest van dit jaar, schrijft Rovers. De ECB benadrukte dat ze de rentetarieven per vergadering wil beoordelen en dat telkens op basis van recente gegevens. Hierdoor kregen beleggers maar beperkt inzicht in de toekomstige plannen van de ECB.

In de loop van het afgelopen kwartaal daalden de spreads op Europese investment grade bedrijfsobligaties, maar hun rendementen bleven aantrekkelijk met meer dan 100 basispunten boven die op staatsobligaties. De instroom in Europese investment grade obligaties hield stand en tegelijkertijd nam de uitgifte toe, met name in zogenaamde Reverse Yankee-obligaties, waar Amerikaanse bedrijven gebruik maken van een andere valuta dan de dollar. De Amerikaanse bedrijven konden zo de Europese markt betreden en hun financieringsbronnen diversifiëren.

Positionering in huidige omgeving

In historisch perspectief, en versus andere asset classes, ogen Europese investment-grade bedrijfsobligaties tot nu toe aantrekkelijk, merkt Rovers op. Het rente-risico is tegelijkertijd beperkt, vanwege een duratie van ongeveer 4,5 jaar. Dit is juist belangrijk vanwege de aanhoudende druk op lonen en prijzen waarbij vooral de dienstensector recent nog opwaarts verrastte. Rovers en zijn team blijven wel bescheiden: toekomstige prijzen en rentes zijn moeilijk te voorspellen.

Voorzichtigheid is geboden: allereerst vanwege de spreadverkrapping tussen bedrijfsobligaties van betere en minder hoge kwaliteit in de eerste helft van dit jaar. Daarnaast, hoewel technische factoren redelijk gunstig zijn, is de premie op nieuwe uitgiftes aan het verdwijnen. “Beide ontwikkelingen vereisen een voorzichtige aanpak als het gaat om het toevoegen van zowel risico als nieuwe obligaties aan de portefeuilles.”

Qua positionering houdt Rovers vast aan zijn voorkeur voor hoge kwaliteit, zonder te veel van het verwachte rendement op te geven ten opzichte van de benchmark. Obligaties die in zijn optiek te duur zijn, vermijdt Rovers en in het lagere rating-segment is hij zeer selectief. “Bovendien verminderen we onze blootstelling aan banken vanwege de steeds krappere spreads ten opzichte van andere bedrijfsobligaties.”

“Obligaties van bedrijven uit defensievere sectoren, zoals nutsbedrijven, worden met een premie verhandeld en hier houden we een overweging aan. Die premie is deels te danken aan de vele uitgiftes en hoge kapitaaluitgaven door de energietransitie.” Voor cyclische sectoren, zoals autoproducenten, hanteert Rovers een onderweging: “De autosector kampt met structurele problemen in verband met de elektrificatie. Ook zijn de spanningen tussen Europa en China rondom importtarieven toegenomen.”

