Obligatielening Quest met coupon van 8%

Technologie-onderneming Quest Group, gespecialiseerd in de ontwikkeling en de verkoop van hoogwaardige medische camera’s, geeft via NPEX een nieuwe 8%-obligatielening uit met een maximum van 2,49 miljoen euro.

Het afgelopen jaar boekte Quest een uitstekend resultaat. Met een omzet van 3,2 miljoen euro (2018: 1,7 miljoen) en een EBITDA van 0,5 miljoen euro werd boven de eigen verwachting gepresteerd.

Met de opbrengst van de 5-jarige lening gaat het bedrijf verder investeren in de groei van de onderneming. Quest sloot eind 2019 een partnership met een Europees roboticabedrijf in de medische sector, waarmee bij gebleken succes in de ontwikkelfase de stap naar kunstmatige intelligentie ook wordt gezet.

Volgens CEO Richard Meester worden de Quest-camera’s succesvol gebruikt tijdens operaties van kankerpatiënten. Dankzij de geavanceerde cameratechniek zijn chirurgen in staat door de betere zichtbaarheid van tumoren te beoordelen hoe en waar tijdens de operaties kanker operatief verwijderd kan worden.

De Quest-camera’s worden momenteel succesvol ingezet bij operaties van patiënten met borst- en leverkanker, terwijl ook op andere terreinen, zoals bij ingrepen bij patiënten met darm- en longkanker, de techniek eveneens succesvol wordt toegepast. Komende maanden wordt verwacht dat de resultaten van een langlopende testfase in de Verenigde Staten bekend worden. Afgelopen maanden zijn al eerdere goede resultaten door Quest-partners gepubliceerd in de VS.

