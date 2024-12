Obligaties: mooi instapmoment

De huidige omstandigheden maken dat de obligatiemarkten een aantrekkelijk instapmoment bieden, vooral voor beleggers aan de zijlijn of die na de recente rally op de aandelenmarkt overwogen zitten in aandelen, zegt Greg Peters, Co-Chief Investment Officer bij PGIM Fixed Income.

De wereldeconomie noemt hij in zijn vooruitblik op komende jaar ‘veerkrachtig’. “Een meer gematigde groei blijft voor komend jaar ons basisscenario, waarbij de kans op een recessie is afgenomen. In de VS verwachten we een economische groei in 2025 van ongeveer 1,8%. Ook in de eurozone zien we een bescheiden groei doordat de economische omstandigheden verbeteren. We denken dat de Chinese groei kan uitkomen in de buurt van de 4,5% gezien de recente stimuleringsmaatregelen.”

Intussen zijn de rentetarieven over hun hoogtepunt heen, wat de bestaande bullmarkt in obligaties een extra impuls kan geven. “Ondanks schommelingen op kwartaalbasis voorzien we stabiele of zelfs lagere yields, wat positief is voor de te verwachten rendementen op vastrentende waarden.”

Over de korte rente zegt Peters: “De inflatievooruitzichten in de VS dwongen de markten om de agressieve renteverwachtingen begin 2024 bij te stellen naar een meer gematigd tempo van renteverlagingen in 2025. Hoewel er veel onzekerheid heerst, kan de Amerikaanse beleidsrente eind 2025 onder de 4% uitkomen.” De ECB zal de rente medio 2025 naar verwachting hebben verlaagd naar 2,25%.

Wat 10-jaars Treasuries betreft ziet de Co-CIO een brede bandbreedte van 3,5% tot 4,5%. “Het stijgende inflatiepotentieel en de enorme tekorten zullen waarschijnlijk de niet aflatende stroom nieuw schatkistpapier blijven aanwakkeren, waardoor beleggers extra kansen krijgen om te profiteren van deze yields.”

Hoewel de spreads op bedrijfsobligaties krap zijn en kwetsbaar voor tegenvallers op de korte termijn, blijven de fundamentals sterk. Peters: “De verwachtingen ten aanzien van wanbetalingen blijven over het algemeen onder historische gemiddelden. Door een combinatie van factoren kunnen de spreads nog wel enige tijd in deze krappe range blijven.”

Wat mogelijke verrassingen betreft voor 2025 betreft, zou een onverwachte versnelling van de inflatie beleggers op het verkeerde been kunnen zetten. Actief beheer zal dan van cruciaal belang zijn, zo besluit hij.

