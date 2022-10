Obligaties keren terug in de toolkit beleggers

Van alle grote beleggingscategorieën stegen alleen de Amerikaanse dollar en bitcoin in het afgelopen kwartaal. De aanhoudende uitverkoop van zowel aandelen als obligaties zorgde ervoor dat beleggers nauwelijks een veilige haven konden vinden in de categorieën die ze het beste kennen.

De koersdalingen in de aandelenmarkt waren pijnlijk, maar die in de obligatiemarkt waren historisch gezien ongekend (zie grafiek). MOVE, een volatiliteitsindex voor de obligatiemarkt, is in het afgelopen jaar met 150% gestegen. Obligaties met een lange looptijd hebben zelfs nog slechter gepresteerd dan de over het algemeen meer riskante aandelen van de S&P 500 Index.

Waarderingen en speculanten

We lichten twee gevolgen uit van de neergang op de obligatiemarkten: een lagere waardering van aandelen en de invloed van obligatie-speculanten.

Hogere rentevergoedingen op obligaties hebben de risicovrije rekenrente op mechanische wijze opgedreven en daarmee de aandelenwaarderingen omlaag gehaald. De koers/winst-verhouding van de S&P 500 Index is met 35% gedaald ten opzichte van het piekniveau. Wij verwachten dat deze indicator op korte termijn onder druk blijft staan.

Speculanten op de obligatiemarkt hebben in de afgelopen week hun spierballen laten zien. Ze dwongen de Britse overheid tot noodmaatregelen en een draai van 180 graden in het voorgenomen beleid. De niet-gefinancierde plannen voor een belastingverlaging werden hard afgestraft. De markt geeft daarmee meteen ook een waarschuwing af aan anderen, zoals bijvoorbeeld de nieuwgekozen regering in Italië.

Beleggen in obligaties mag (binnenkort) weer

We hopen dat de afstraffing op de obligatiemarkt bijna ten einde is. Het is een noodzakelijke voorwaarde om de rust op de aandelenmarkt terug te laten keren. De verwachtingen voor een nog hogere beleidsrente van de Amerikaanse centrale bank zijn door de markt al ingeprijsd. Indicatoren die wijzen op een lagere economische groei duiden erop dat de inflatie in het vierde kwartaal zou kunnen pieken. Onze vertrouwde koper/goud-ratio geeft een positief signaal. Zodra de rente niet meer structureel stijgt keren obligaties terug in de toolkit van vele vermogenden, of het nu gaat om spaarders met een korte of beleggers met een langere beleggingshorizon.

Historische ontwikkeling van het rendement op Amerikaanse staatsobligaties

