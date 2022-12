Obligaties voor renteopbrengst en koerswinst

Nationale-Nederlanden Bank heeft van beleggers de meeste stemmen gekregen voor het winnen van de Cashcow Award Beste Online Vermogensbeheerder. Michel Engbers, Director Investment Office, beantwoordt enkele vragen.

Was 2022 voor jullie en voor jullie klanten een bewogen jaar?

“2022 was zonder twijfel voor iedereen een bewogen jaar. Het jaar kenmerkte zich door de inval van Rusland in Oekraïne in februari. Het menselijk leed is daarbij het allerbelangrijkst. Maar ook de economische impact was groot. Sterk gestegen energie- en voedselprijzen zorgden voor een historisch hoge inflatie. Centrale banken reageerden hier noodgedwongen op met renteverhogingen. De impact op de aandelen- en obligatiekoersen was groot. En de onzekerheid over de invloed op de economische groei zorgt nog steeds voor een hoge volatiliteit op de beurzen.”

Is er een groot verschil tussen een belegger die met een fysieke of een online vermogensbeheerder werkt?

“In de kern denk ik dat de verschillen klein zijn. Beleggers bij wie de kennis en tijd ontbreekt om zelf goed naar de beleggingen te kijken maken vaak gebruik van vermogensbeheer. In deze turbulente tijden zijn beleggers op zoek naar gemak en expertise om verstandig met de beleggingen om te gaan. Het grote voordeel van online vermogensbeheer is dat het een laagdrempelige dienstverlening is waarbij klanten met kleinere bedragen kunnen beginnen met beleggen. Zo kun je Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden gemakkelijk online afsluiten en al starten vanaf 1.000 of 50 euro per maand. De begeleiding van klanten vindt direct en effectief plaats.”

Wat zijn de grootste fouten die beleggers het afgelopen jaar hebben gemaakt

Michel Engbers : “Vaak zie je dat beleggers in paniek handelen en dat ze ‘achter de markt’ aanlopen. Zo wordt er regelmatig verkocht in een periode dat koersen al sterk gedaald zijn. Men verliest de langetermijndoelen uit het oog en de kennis ontbreekt vaak om de juiste keuzes te maken. Maar ook beleggingen te lang vasthouden komt voor, men wil dan niet toegeven dat een belegging niet succesvol is. En tot slot toont de ontwikkeling in de cryptomarkt aan dat je erg voorzichtig moet zijn met beleggingen zonder echte onderliggende waarde.”

Obligaties zijn weer hot, zo blijkt uit de vele studies die wij ontvangen. Hoe kan dat in een periode van een stijgende rente?

“De kerntaak van obligaties is het genereren van inkomen voor een belegger. Nu de rente op een hoger niveau is gekomen wordt het dus voor veel beleggers weer aantrekkelijker om obligaties te kopen. Het kan ook te maken hebben met de renteverwachtingen. Na een periode van rentestijging kunnen beleggers inspelen op de verwachting dat de rente weer wat daalt. Het doel is dan om naast de renteopbrengst ook koerswinst te behalen als de rente daalt.”

Waar gaat jullie voorkeur naar uit: aandelen, obligaties of commodities?

“Na de fors opgelopen rente in 2022 hebben wij positieve verwachtingen voor obligaties in 2023. Wij geven binnen aandelen momenteel nog de voorkeur aan waarde-aandelen. Dit type aandelen is wat minder kwetsbaar tijdens een recessie. Binnen obligaties zijn spreadproducten aantrekkelijk zolang de ‘default rates’ niet sterk stijgen. En in de categorie commodities kan een belegging in goud diversificatievoordelen bieden. Een goede spreiding over de verschillende categorieën is natuurlijk altijd essentieel.”

“Voor welke thema’s hebben beleggers momenteel de meeste belangstelling?

Michel Engbers: “Wij zien veel interesse in duurzaamheid en in trendmatige beleggingen. De toegenomen aandacht voor verantwoord handelen wordt steeds meer door beleggers omarmd. Beursgenoteerde bedrijven moeten hun bijdrage aan een duurzame maatschappij verantwoorden. En beleggingsinstellingen moeten in de beleggingsbeslissingen steeds meer duurzame aspecten integreren. Trendmatig zien we dat oplossingen voor de toekomst aandacht genieten. Automatisering & robotisering, digitale gezondheidszorg, maar ook water & voedsel zijn kansrijke thema’s.”

