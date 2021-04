OHV en KopVos bundelen krachten

OHV Vermogensbeheer en KopVos Vermogensbeheer bundelen hun krachten en breiden verder uit in Brabant.

Voor OHV biedt KopVos de kans om haar aanwezigheid in Brabant en in België verder te vergroten. OHV is al gevestigd in Brabant met een kantoor in Hoeven, naast Capelle aan den IJssel en Amsterdam. De directieleden van KopVos, Marion Kop en Richard Vos blijven werkzaam bij OHV en zullen de dienstverlening aan hun cliënten voortzetten vanuit het kantoor van OHV in Hoeven. OHV zal vanaf heden de bedrijfsonderdelen risk, compliance en legal overnemen.

Redenen en gevolgen

Marion Kop geeft aan dat de toenemende druk op het gebied van wet- en regelgeving en het waarborgen van de continuïteit de hoofdredenen waren om aan te sluiten bij OHV. Richard Vos kijkt uit naar de samenwerking met de collega’s van OHV vooral als aanvulling voor obligaties waar OHV in is gespecialiseerd. “Door het opkoopbeleid van de ECB is de rente erg laag en OHV heeft toegang tot alternatieven in vastrentende waarden die meer rendement op leveren”

“Marion Kop en Richard Vos hebben een mooi en trouw cliëntenbestand en daaruit blijkt de kwaliteit van hun dienstverlening. We kijken er naar uit met hen te gaan samenwerken en OHV in Brabant verder te laten groeien’’ zegt Erik Bakker, directeur van OHV Vermogensbeheer.

Om de gevestigde naam OHV kracht bij te zetten zal KopVos vanaf heden de naam OHV Vermogensbeheer gebruiken in al haar uitingen.

