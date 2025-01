Ole Hansen (Saxo) ‘Goud en zilver profiteren van Trump’

Goud- en zilverprijzen hebben geprofiteerd van de toegenomen onzekerheid die volgde op een reeks aankondigingen van Trump na zijn inauguratie. Deze aankondigingen omvatten het doorvoeren van hogere handelstarieven. Daarnaast evalueerden beleggers de inflatoire impact en mogelijke gevolgen voor het monetaire beleid. De recente prijsstijgingen – met goud op een 11-weken hoogtepunt dicht bij het record van vorig jaar en zilver richting weerstand rond $31 – werden aangewakkerd door Trumps dreigement om tarieven in te voeren tegen belangrijke handelspartners, waaronder Canada, Mexico, Europa en China. Dat stelt Ole Hansen, grondstoffenexpert van Saxo.

De mogelijkheid van importtarieven op belangrijke metalen die worden verhandeld op de New York Futures Exchange heeft aanzienlijke onzekerheid op de markt veroorzaakt. Dit heeft de normale prijsverhoudingen tussen spot- en futuresprijzen op korte termijn verstoord. Onder reguliere omstandigheden weerspiegelt het prijsverschil vooral kosten zoals transport en opslag. Het risico van tarieven heeft echter geleid tot hogere premies voor New York-leverbare futures, wat de algemene marktsteun versterkt, samen met onzekerheid en een zwakkere dollar.

De Dollar Index Futures, die de waarde van de dollar tegenover zes belangrijke valuta’s meten, begonnen eind oktober aan een sterke stijging maar lijken nu te stabiliseren. Deze beweging heeft extra steun geboden aan goud en zilver, die ondanks tegenwind sterk zijn gestegen, wat resulteerde in recordprijzen voor goud in meerdere valuta’s.

Sterke stijging goud

Goud heeft deze week een sterke stijging doorgemaakt, waarbij het weerstandsniveau van $2.725 doorbrak en het record van vorig jaar op $2.790 opnieuw in zicht kwam. In onze vooruitzichten voor Q1 2025 bevestigen we onze optimistische visie op zowel goud als zilver. De vraag naar edelmetalen blijft stijgen, gedreven door geopolitieke onzekerheid, wereldwijde spanningen en economische verschuivingen. Een nieuwe Trump-regering vergroot dit effect, met mogelijke tariefrisico’s die inflatie kunnen verhogen en de dollar verzwakken, wat verdere stijgingen ondersteunt.

Centrale banken blijven goud kopen als diversificatie van USD-activa, wat een stabiele basis biedt. Tegelijkertijd zoeken investeerders bescherming tegen economische instabiliteit, mede vanwege de toenemende wereldwijde schuld, vooral in de VS.

Voor zilver speelt niet alleen de investeringsvraag een grote rol, maar ook het industriële gebruik, goed voor meer dan 50% van de totale vraag. In 2024 leidde een toename van industriële toepassingen, zoals elektronica en zonne-energie, tot fysieke krapte op de zilvermarkt. Dit aanbodtekort zal naar verwachting aanhouden tot 2025, mede versterkt door toenemende vraag via exchange-traded funds. Deze dubbele functie – investerings- én industriële vraag – kan zilver op lange termijn een sterkere prestatie bezorgen dan goud.

Hernieuwde vraag naar zilver

Na een correctie van 17% eind 2024, waarbij zilver daalde van $34,87 naar $28,74, herstelt het metaal nu dankzij een hernieuwde vraag van short sellers en de positieve factoren die ook goud ondersteunen. Een doorbraak boven $31,08 kan het zilverdoel naar $31,80 brengen, terwijl een niveau boven $32,53 nodig is voor een technisch signaal richting de piek van vorig jaar.

We verwachten ook een daling van de goud-zilverratio, momenteel boven 89, richting 75, zoals eerder in 2024. Als goud onze prognose van $2.900 per ounce bereikt, kan zilver boven $38 per ounce uitkomen, beide aanzienlijk hoger dan de kosten voor opslag en financiering.

