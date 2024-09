Ole Hansen (Saxo): ‘Positieve vooruitzichten goud’

De goudprijs is sinds het begin van dit jaar met 20% gestegen en deed het daarmee beter dan de S&P 500 en de Nasdaq. De ‘koning der metalen’ kende een hoogtepunt van 2524 dollar per troy ounce eind augustus. De recente sterke prestatie van goud is het gevolg van een combinatie van factoren die het een aantrekkelijke belegging hebben gemaakt. Er zijn verschillende redenen waarom de goudprijs ook na de verkiezingen in de VS op een hoog niveau kan blijven presteren, meent Ole Hansen, grondstoffenspecialist bij Saxo.

“Er is allereerst onrust over het verloop van het fiscale beleid in de VS. Trump en vervolgens Biden gooiden de voorzichtigheid overboord door de federale tekorten sterk te vergroten. De Amerikaanse schuld kwam daardoor boven de 120% van het BBP uit. Het lijkt erop dat geen van beide partijen van plan is om zich aan fiscale soberheid te houden. Dat verhoogt de inflatierisico’s, wat positief is voor goud.

Trump wil de belastingen verlagen zonder geloofwaardige plannen om de uitgaven te verminderen, terwijl Harris een aantal nieuwe ideeën voor belastingbeleid aandraagt ​​en Bidens enorme fiscale programma’s wil verlengen. Beide regeringen zouden tijdens een economische vertraging onvermijdelijk het tekort vergroten.

Renteverlagingen

Of we nu afstevenen op een lichte vertraging of een volledige recessie, de monetaire beleidsbeslissingen van de Amerikaanse Federal Reserve zullen een belangrijke invloed uitoefenen op de koers van goud. Een cyclus van renteverlagingen zal deze maand tijdens de vergadering van de Fed op 18 september beginnen. Een lagere rente zou de aantrekkingskracht van goud waarschijnlijk vergroten, vooral als de Fed in de komende maanden meer verlaagt dan verwacht. Lagere rentetarieven verlagen de kosten van het aanhouden van niet-renderende activa zoals goud, waardoor het aantrekkelijker wordt voor beleggers. Historisch gezien heeft goud het ook goed gedaan in periodes van dalende rentetarieven.

Geopolitiek

Bovendien blijft de bredere mondiale omgeving, gekenmerkt door geopolitieke spanningen, de-dollariseringspogingen door centrale banken en economische onzekerheid, de vraag naar goud ondersteunen. Met name de aankopen van goud door centrale banken en de sterke vraag van de detailhandel in belangrijke markten zoals China hebben geholpen de opkomst van het glimmende metaal in stand te houden, aangezien beleggers stabiliteit zoeken tijdens onstabiele economische omstandigheden.

De afgelopen tien jaar heeft goud een gemiddeld jaarlijks rendement van 8,4% in Amerikaanse dollars opgeleverd. Dat ligt consistent hoger dan de inflatie. Dit maakt het een aantrekkelijke optie voor langetermijnbeleggers.

Hoe kan ik beleggen in goud?

Fysiek goud : Als u fysiek goud koopt in de vorm van sieraden, munten of baren, krijgt u direct toegang tot het metaal. U moet echter wel rekening houden met veilige opslag, verzekeringen en hogere handelskosten.

Goud ETF’s: ETF’s bieden een handige manier om te investeren in goud zonder fysiek metaal aan te houden. Deze producten volgen de goudprijzen op de voet en kunnen eenvoudig worden verhandeld op beurzen.

Goudmijnaandelen/ETF’s: Beleggen in goudmijnbedrijven of ETF’s die een mandje mijnbouwaandelen bevatten. Die bieden blootstelling aan goudprijzen. Deze beleggingen brengen echter operationele risico’s met zich mee en kunnen een hogere volatiliteit vertonen in vergelijking met goud zelf. De afgelopen jaren hadden sommige goudmijnbedrijven het moeilijk, vanwege stijgende kosten voor financiering, arbeid en materialen.

Spot gold trading: Een hefboomproduct dat geschikt kan zijn voor handelaren die risicomanagementtools gebruiken, terwijl langetermijnbeleggers ETF’s wellicht een betere optie vinden. Bij Saxo kunt u ‘een hefboom’ gebruiken om te handelen op de prijs van goud tegen twaalf verschillende valuta – waaronder de Amerikaanse dollar, euro, yuan, de Zwitserse frank – en zilver.

U moet rekening houden met uw risicobereidheid, uw tijdshorizon en uw persoonlijke financiële doelen. Goud wordt beschouwd als een relatief veilig edelmetaal om in te investeren, maar de prijs reageert nog steeds op veranderingen in andere markten, zoals de dollar en staatsobligaties.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20175 berichten van Eddy Schekman

Één reactie op “ Ole Hansen (Saxo): ‘Positieve vooruitzichten goud’ ”

Terug naar het nieuws overzicht