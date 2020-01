Olie- en goudprijs omhoog

De prijs van een vat ruwe Brent-olie en de goudprijs kunnen ondanks de recente daling op korte termijn stijgen. Dat stellen experts van broker IG.

Nu het ‘risk-off’ sentiment op de markten afneemt, komt de koers van goud ook weer wat af en is de gap van begin deze week gesloten.

De vraag is of er rond deze niveaus steun gevonden wordt om vervolgens de weg naar boven weer in te zetten. Een doorbraak door USD 1580 zou een voortzetting van de uptrend bevestigen. Een daling van de goudprijs onder USD 1553, verhoogt de kans op een verdere daling.

Daling van olie biedt mogelijk instapmoment

De prijs voor een vat ruwe Brent olie is afgekomen richting het steunniveau van USD 67,56 bereikt, waarbij gezegd dient te worden dat de prijs nu weer langzaam stijgt.

De uptrend van de afgelopen drie maanden blijft intact. Een daling onder USD 65,63 zou betekenen dat de trend negatief wordt. Totdat dit zover is verwacht IG hogere koersen voor Brent olie.

