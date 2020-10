Olie is beter dan goud

De mooiste kansen voor commodities lijken te zijn weggelegd voor olie, energie en platina. Dat blijkt uit een scan met MetaStock op weekbasis.

De enorme potentie voor energie-gerelateerde ETC’s is niet onlogisch na de sterke daling van de prijs van olie als gevolg van de economische crisis door het coronavirus. Risico’s zijn nog niet volledig geweken. Brent ETC een biedt een potentie van 100% bij een prijsrisico van 50%. Voor platina is de potentie het dubbele van het risico. Voor traders zijn dat interessante ratio’s om op in te spelen.

Goud begint gevaarlijk te worden. Het risico is groter dan de potentie. Goudmijnen zich op basis van potentie/risico interessanter dan een directe belegging in een goud ETC.

Geschreven door: Eddy Schekman



