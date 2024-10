Omzet AEX (917) te laag voor een betrouwbare beweging

“Na een woelige maand augustus is het vertrouwen van beleggers in september weer helemaal teruggekomen”, zegt beleggerstrainer Hans Oudshoorn van Saxo.

“Het vooruitzicht van een zachte landing van de economie en de renteverlagingen door de centrale banken hebben het vertrouwen een opkikker gegeven. Beleggers zien het opnieuw een stuk zonniger in, ondanks de onrust in sommige delen van de wereld.” Gevraagd naar reacties op dalende rentes in markten wereldwijd, geeft bijna de helft van de ondervraagde beleggers (43.5%) aan over te gaan tot actie om hun portefeuille te wijzigen. Iets minder dan één op de tien beleggers wil obligaties bijkopen, terwijl ruim een kwart (26.8%) zegt het aandeel obligaties in de portefeuille af te willen bouwen om zo meer groeiaandelen en small caps aan te kunnen houden. Verreweg het merendeel doet niets: ruim de helft zegt hun posities niet te wijzigen. Het vertrouwen van beleggers in de financiële markten steeg afgelopen maand echter gestaag door van 2,9 begin september naar 3,5 begin oktober op een schaal van -15 tot 15. In augustus lag dat nog fors lager op 1,4. Het sentiment rond de AEX is nu licht positiever geworden. Beleggers verwachten gemiddeld een groei van 1,5% in de komende maand. Dat was vorige maand nog 1,2%. De vooruitzichten voor de S&P 500 laten ook een positiever beeld zien: van 1,4% groeiverwachting in september naar 1,7% in oktober.

Amerikaanse futures tot 0.3% lager: Particuliere bedrijven in de VS voegden in september 143.000 werknemers toe aan hun loonlijst, het meeste in drie maanden, na een opwaarts herziene 103.000 in augustus en ruim boven de prognoses van 120.000. De banencreatie vertoonde een wijdverbreide opleving na een vertraging van vijf maanden, waarbij de productie voor het eerst sinds april banen toevoegde. Opvallend is de druk op de aandelenkoersen bij de verwachting van een verdere daling van de rente.

Euro/dollar 1,1054, dollar/yen 146,610: De dollarindex klom donderdag boven de 101,7 en steeg voor de vierde achtereenvolgende sessie tot het hoogste niveau in drie weken, omdat sterke Amerikaanse particuliere werkgelegenheidsgegevens de opvatting ondersteunden dat de Federal Reserve de rente niet agressief hoeft te verlagen. Beleggers kijken nu vooruit naar de laatste wekelijkse werkloosheidsaanvragen op donderdag en het banenrapport van september op vrijdag om meer duidelijkheid te krijgen over het rentepad. De markten zien nu een kans van 65% dat de Fed in november zal kiezen voor een bescheidener renteverlaging van 25 basispunten, tegen 43% een week geleden. De dollar bereikte het hoogste punt in een maand ten opzichte van de yen nadat de nieuwe premier van Japan zei dat het te vroeg was voor extra renteverhogingen. De dollar steeg ook sterk ten opzichte van de euro te midden van gematigde opmerkingen van een functionaris van de Europese Centrale Bank.

Azië, Nikkei +2,1%, China nog dicht, Hang Seng -1,5%: Hang Seng heeft last van winstnemingen en Nikkei profiteert van iets hogere dollar/yen.

Omzet AEX (917) te laag voor een betrouwbare beweging

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20253 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht