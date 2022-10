Omzetwaarschuwing PostNL

PostNL is met een omzetwaarschuwing gekomen.

Er wordt minder in webwinkels besteld, dus er valt ook minder te bezorgen. Daarom – tegen de verwachting in – geen toename van het aantal afgeleverde pakketten. Het lage consumentenvertrouwen is ook merkbaar bij de webwinkels. Daardoor wordt er minder besteld en dus ook minder bezorgd.

Daarom geen omzet van 729 miljoen euro, maar slechts 709 miljoen. PostNL lijdt dan een aangepast operationeel verlies van 20 miljoen euro.

Bij PostNL kunnen we ons niet zo druk maken om dit soort van waarschuwingen, omdat de overheid de onderneming nooit zal laten omvallen. Dat is ook de belangrijkste reden om het aandeel in portefeuille te hebben en houden.

Het aandeel noteert 1,68 euro. PostNL in een dalende markt blijven aankopen.

