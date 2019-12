Omzetwaarschuwing Unilever hard afgestraft

Unilever zal echt niet het eerste bedrijf zijn dat met een omzetwaarschuwing komt.

Deglobalisering door de handelsoorlog, de commerciële opkomst van China op buitenlandse markten, de ontwikkeling van diverse landen en te weinig daadkracht van ondernemers zijn de boosdoeners. De omzetwaarschuwing van Unilever is hard aangekomen in de vorm van een koersdaling van 6,4% naar 51,45 euro. Unilevers omzetgroei valt niet alleen dit jaar tegen. Ook in het komende halfjaar verwacht het voedings- en levensmiddelenconcern lagere verkopen. In belangrijke markten als India en Nigeria stagneert de economische groei.

Volgens topman Jope zijn geen grote fouten gemaakt. Analisten zien dat terecht anders. Unilever is niet innovatief genoeg en onvoldoende bezig met marketing om schokken in groei op te vangen. De jacht op een verbetering van de marge heeft een veel te hoge prioriteit. De koers van het aandeel staat inmiddels onderin de bandbreedte bij een gedaalde RSI. Daar staat een dreigende daling van de trend tegenover. Kopen wordt pas technisch interessant als een aanval op de vorige bodem van 50,80 euro is afgeslagen.

