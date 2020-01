Ondenkbaar dat geschiedenis ASML zich herhaalt

ASML is volgens beleggers het meest kansrijke aandeel voor 2020.

De kans is klein dat de opgaande beweging even spectaculair zal zijn als sinds begin 2010. Sindsdien is de koers 13,5 keer over de kop gegaan op 263,70 euro. Een herhaling zou betekenen een koersstijging naar 3.600 euro. Met een koers/winst van 49,50 heeft het aandeel een behoorlijk voorschot genomen op betere tijden. De bèta van 1,6 wijst eerder op een vergroot risico op tegenvallers.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

