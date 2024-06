Onderzoek eToro: financiële dienstverlening net iets interessanter dan technologie

Van particuliere beleggers wordt vaak gedacht dat ze sterk gefocust zijn op technologieaandelen, maar financiële dienstverlening blijkt het afgelopen kwartaal de meest populaire sector onder deze groep. Dit blijkt uit gegevens van het recente Retail Investor Beat-kwartaalonderzoek van handels- en beleggingsplatform eToro onder 10.000 particuliere beleggers verdeeld over 12 landen, waaronder Nederland.

48% van de Nederlandse beleggers zegt aandelen in financiële dienstverlening te bezitten, gevolgd door technologie (46%) en energie (39%). In het eerste kwartaal was technologie nog het meest populair (55%), gevolgd door financiële dienstverlening (53%) en energie (39%). De huidige verdeling is vergelijkbaar met de wereldwijde trend waar het merendeel zegt in financiële dienstverlening te beleggen (61%), gevolgd door technologie (40%) en energie (35%). Alle drie de sectoren stonden de afgelopen 18 maanden in het middelpunt van de aandacht, waarbij technologie- en energieaandelen beter presteerden en aandelen in de financiële dienstverlening naar verwachting momentum opbouwen nu deze op een na grootste en een van de goedkoopste sectoren ter wereld profiteert van zowel lagere rentetarieven als een sterkere groei van leningen.

Meest populaire sectoren en aandelenklassen onder Nederlandse particuliere beleggers

Sector % Nederlandse beleggers dat deze categorie bezit Aandelenklasse % Nederlandse beleggers dat deze categorie bezit Financiële dienstverlening 48% Nederlandse aandelen 55% Technologie 46% Buitenlandse aandelen 41% Energie 39% Crypto 34% Gezondheidssector 32% Cash en geldmarktfondsen 32% Basis consumptiegoederen 32% Grondstoffen 30%

De gemiddelde portefeuille van de Nederlandse belegger bevat volgens de gegevens ook vaker aandelen genoteerd in eigen land (55%), gevolgd door buitenlandse aandelen (41%) en crypto (34%).

Nederlandse particuliere beleggers zien meeste kans in tech en crypto

Op de vraag in welke sectoren particuliere beleggers de komende maanden verwachten hun beleggingen te verhogen, werden technologie en financiële dienstverlening wederom het vaakst genoemd, door respectievelijk 21% en 9% van de Nederlandse respondenten. Verder werd een gediversifieerde mix genoemd van energie (8%), vastgoed (6%) en gezondheidszorg (6%).

Van alle beleggingscategorieën werd crypto het vaakst genoemd als beleggingscategorie waarvan ze verwachten meer in te gaan beleggen. 16% van de Nederlandse beleggers geeft aan dat ze de voorkeur zullen geven aan deze beleggingscategorie, gevolgd door Nederlandse aandelen (14%), grondstoffen (12%), buitenlandse aandelen (11%), Nederlandse obligaties (8%), buitenlandse obligaties (5%), cash en geldmarktfondsen (3%), valuta/FX (3%) en alternatieve beleggingen (3%).

Jean-Paul van Oudheusden, martkanalist bij eToro: “Aandelen van Nederlandse banken en verzekeraars zijn favoriet bij veel Nederlandse beleggers vanwege het relatief hoge dividendrendement. Nu de Europese Centrale Bank op 6 juni een eerste renteverlaging heeft doorgevoerd, wordt een aantrekkelijk dividend relatief belangrijker voor particulieren die op zoek zijn naar inkomen uit hun beleggingen. Ondanks de hoge rente is het aantal faillissementen laag en daarmee ook de aanspraak op de buffers van banken ter dekking van niet-terugbetaalde leningen. Dat geeft beleggers vertrouwen in de sector. Wat de gegevens ook laten zien is dat, ondanks de snelle globalisering van de financiële markten in de afgelopen jaren, er nog steeds een grote voorkeur is voor aandelen genoteerd in eigen land.”

Crypto of cash? Dat hangt af van waar je woont

Wanneer we verschillende landen met elkaar vergelijken, zien we dat, vergelijkbaar met Nederland, beleggers in Spanje, Duitsland en Italië de meeste beleggingskans zien in crypto in de komende maanden. In het VK, de VS en Frankrijk zien we juist dat ze hun cashpositie willen vergroten.

Het feit dat beleggers in de eerste groep landen meer kans in crypto zien, past bij de samenstelling van hun huidige beleggingsportefeuilles. In Spanje, Nederland en Duitsland belegt respectievelijk 38%, 34% en 32% in crypto. De percentages liggen lager in de VS (27%), in het VK (25%) en Frankrijk (20%).

Tabel. In welke aandelenklasse beleggers verwachten hun beleggingen te zullen verhogen

Land Crypto Cash In eigen land genoteerde aandelen Buitenlands genoteerde aandelen Grondstoffen VK 11% 25% 8% 10% 6% VS 12% 19% 16% 3% 8% Spanje 20% 11% 12% 9% 8% Frankrijk 10% 22% 12% 6% 7% Duitsland 16% 9% 13% 13% 12% Italië 12% 10% 10% 9% 9% Australië 12% 14% 20% 8% 10% Nederland 16% 3% 14% 11% 12%

Van Oudheusden voegt toe: “In het algemeen zijn Nederlandse beleggers offensief ingesteld. In het onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld uit het lage percentage dat hun cashpositie wil uitbreiden. De beleggingscategorie crypto is waarschijnlijk populair, omdat de prijs van bitcoin dit jaar al met 50% is gestegen; veel meer dan iedere andere belegging. Daarnaast zien Nederlanders sparen meestal ook niet als een beleggingscategorie, omdat dat wordt gedaan via een aparte spaarrekening. Dat is anders in bijvoorbeeld het VK en de VS, waar beleggers een breed scala aan geldmarktfondsen met een rendement van 5% tot hun beschikking hebben. De beleggingscategorie cash is daarom in die landen populairder.”

