Ongekend, een VS-rente van minder dan 1%

Ongekend, een rendement op Amerikaanse 10-jarige obligaties van minder dan 1%. Dat is nooit eerder gebeurd.

Het kan niet anders dan dat Fed-president Powell bijzonder bang is voor een verslechtering van de economie. De trendmatige en seizoenmatige afzwakking van de groei wordt onmiskenbaar versterkt door de uitbraak van het coronavirus. De sterke daling van de PMI-index voor Chinese middelgrote bedrijven (Caixin) is beangstigend. Deze daalde naar 26,5 in februari van 51,8 in januari, een krachtig signaal dat de Chinese economie zal verslechteren. Invesco verwacht dat de Chinese economie zich herstellen. “Het is op weg naar een V-vormig herstel”, meent Kristina Hooper strateeg bij Invesco.

Powell’s paniek

Het besluit van Powell om de rente met 50 basispunten te verlagen lijkt tegen deze achtergrond veel weg te hebben van paniekvoetbal. De economische angst wordt conjunctureel gevoed en niet structureel, vooropgesteld dat de terugslag niet wordt gevolgd door gedurende enkele maanden een verslechtering van het consumentenvertrouwen en de consumptieve bestedingen. Online-verkopen zullen toonbank-verkopen echter voor een deel compenseren. In China is in sommige gebieden de pakketbezorging met een derde toegenomen.

Het moment van de renteverlaging is ronduit slecht met een deken van onbesuisdheid. Powell heeft zich wellicht veel te sterk laten leiden door wat de markten graag willen zien en venijnige speldenprikken van VS-president Trump om de rente te verlagen. De markt zegt nu dat de verlaging van 50 basispunten wellicht onvoldoende zou kunnen zijn om de economische teruggang tegen te houden. Meer verlagingen zijn nodig. Analisten roepen dat snel. Zij denken dat een lagere rente een garantie is voor hogere koersen.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

