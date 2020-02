Ongeloofwaardige koopsignalen voor AEX

Charttechnisch valt het wel te verklaren dat de AEX (589,50) in de premarket op een kwetsbare winst staat. De index is beneden de ondergrens van de bandbreedte gedoken en de markt nadert het stadium van ‘zwaar oversold’. Nu kopen gaat echter tegen de ontwikkeling van diverse trends in als het voortschrijdend gemiddelde en de ontwikkeling van het coronavirus.

Het was te verwachten dat de Chinese aandelenmarkten na het Maanfeest onder zware druk zouden komen te staan door de uitbraak van het coronavirus. Shanghai is in de ochtend 8% lager. Chinese instanties hebben middelen beschikbaar gesteld om de liquiditeit van de markt te vergroten. Dat zal alleen op termijn effect hebben als steunaankopen worden overgenomen door andere marktspelers als institutionele beleggers, buitenlandse investeerders en/of koopjesjagers. Nikkei -1,1% en Kospi -0,1%. Van een extreme vlucht in veilige beleggingshavens is geen sprake. Goud -0,04% op 1.587,30. Brent -0,99% op 56,06 dollar. Duitse Bunds +0,003 op min 0,438%. US Bonds +0,006 op 1,525%. Euro/yuan 7,7715. Euro/dollar 1,1083.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14487 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht