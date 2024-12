Online geld verdienen? Deze apps wil je kennen!

Met de komst van internet is er een hele nieuwe wereld voor ons open gegaan, zo is er ook veel meer mogelijk op het gebied van online je geld verdienen.

Dit kun je doen door verschillende sites bij langs te gaan, maar slimmer is het om apps te installeren. Deze zijn vaak handzamer, zowel op je smartphone als op een tablet, en kunnen behoorlijk wat geld opleveren.

Ben je nieuwsgierig welke apps in jouw geval het installeren meer dan waard zijn om online een zakcentje extra te verdienen? Lees snel verder.

Wat er niet uitgaat, hoeft er ook niet in

Allereerst een aantal suggesties voor apps waarbij je niet direct geld verdient, maar wel een hoop geld bespaart. En het welbekende ‘wat er niet uitgaat, hoeft er ook niet in’ geldt dus ook hier. Een mooi voorbeeld van zo’n soort apps zijn de scanner apps. Deze zijn tegenwoordig van zo’n goede kwaliteit dat je geen eens een echte scanner meer nodig hebt. Dit zijn natuurlijk vrij dure apparaten die ook nog eens veel ruimte in beslag nemen. Dus deze hoef je niet meer te kopen en hier kun je dus flink op besparen.

Hetzelfde geldt voor een printer, deze gebruiken we natuurlijk vooral nog om documenten in te vullen en ondertekenen, ook dat is niet meer nodig. Je kan gewoon gebruikmaken van apps als DocuSign en je kan ook dit apparaat uit je begroting halen.

Minuutje over

Er zijn apps waarbij je iedere minuut die je hebt nuttig kunt gebruiken door bijvoorbeeld enquêtes in te vullen. Soms krijg je hier daadwerkelijk geld voor en in andere gevallen kun je er punten mee sparen om bijvoorbeeld te besteden aan boodschappen of andere zaken. Een voorbeeld van zo’n app is e-rewards, hiermee kun je punten sparen voor bijvoorbeeld hotelovernachtingen. Een leuke extra tool waarmee op vakantie gaan nog net wat voordeliger wordt.

Beleggen

Natuurlijk zijn er ook nog vele apps die handig zijn wanneer je geld wilt gaan verdienen met beleggen in aandelen, crypto of obligaties. De Giro is hier een handige app voor die je een eerlijk overzicht geeft van alle koersen en ontwikkelingen. Een andere veelgebruikte app is Peaks, hier kun je je bankrekening aan koppelen en op die manier ervoor zorgen dat je automatisch inlegt. Bijna zonder dat je het weet bouw je een leuk bedrag op en wordt je geld meer waard, zonder extra kosten.

Ten slotte zijn er natuurlijk nog de opties die we allemaal kennen maar zeker niet onderschat moeten worden zoals marktplaats en vinted. Hier kun je nog steeds goed zaken verkopen en is de handel wellicht levendiger dan ooit tevoren. Ook het kopen van spullen daar is aan te raden, soms verkopen mensen spullen die echt nog als nieuw zijn maar voor hen niet meer goed uitkomen. Dus kijk eerst eens op marktplaats voordat je iets koopt, dit kan je veel geld besparen en vergeet zeker niet wanneer je weggooit eerst een poging te wagen om het te verkopen.

