Ontwikkeling groene obligaties opkomende markten (achtergrond)

Amundi, Europa’s grootste vermogensbeheerder, en IFC, lid van de Wereldbankgroep, hebben de derde editie van hun Emerging Market (EM) Green Bond Report 2020 gepubliceerd. Amundi en IFC rapporteren sinds 2018 samen over groeifactoren in groene obligaties uit opkomende markten.

Het rapport geeft een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van groene obligaties uit opkomende markten (EM) in het afgelopen jaar en behandelt de wijzigingen in het beleid en de regelgeving die de uitgifte stimuleren. COVID-19-crisis: een kans om potentiële groei te stimuleren Nu landen langzaam deze ongekende wereldwijde crisis achter zich laten, zal het herstel in opkomende markten naar verwachting sterk uiteenlopen en is aanzienlijke steun vanuit overheden nodig. Opkomende economieën zullen groene doelstellingen moeten integreren in hun herstel, niet alleen om klimaatrisico’s en milieu-uitdagingen te beperken, maar ook om hun veerkracht tegen toekomstige schokken te vergroten.

Yerlan Syzdykov, Global Head of Emerging Markets at Amundi: “Door deze unieke en innovatieve samenwerking met IFC blijft Amundi zich inzetten voor de ontwikkeling van de markt voor groene obligaties in opkomende landen door middel van krachtige en robuuste inspanningen voor engagement met verschillende marktdeelnemers om zowel vraag als aanbod van groene obligaties te stimuleren.

In 3 jaar 100 miljard

Financiële markten zullen een sleutelrol spelen bij het ondersteunen van duurzame projecten en de vooruitzichten voor de uitgifte van groene obligaties in opkomende markten blijven robuust, met een verwachte uitgifte van $ 100 miljard in de komende drie jaar.” Het herstel na een pandemie zal aanzienlijke kansen bieden voor groene en duurzaamheidsgerelateerde projecten, waaronder hernieuwbare energie, groene stedelijke infrastructuur en ‘klimaatslimme’ landbouw. Volgens IFC zouden investeringsmogelijkheden in opkomende markten tegen 2030 meer dan $10 biljoen kunnen genereren en meer dan 200 miljoen banen in groene sectoren kunnen creëren.

De uitgifte van groene obligaties uit opkomende markten in 2020 bedraagt $40 miljard Ondanks de economische uitdagingen van vorig jaar, bleek de wereldwijde markt voor groene obligaties veerkrachtig en bereikte een belangrijke mijlpaal van $1.000 miljard aan cumulatieve uitgifte sinds 2007, met een uitgifte van $280 miljard in 2020. Tijdens de periode was de uitgifte van groene obligaties uit opkomende markten robuust met 174 groene obligaties voor een bedrag van $40 miljard aan uitgifte van 101 emittenten. Zeven opkomende markten gaven voor het eerst groene obligaties uit.

Oost-Azië en de Pacific waren met 76% goed voor het grootste aandeel van de uitgifte van groene obligaties in opkomende markten. In 2020 bleef China de grootste uitgever van groene obligaties in opkomende markten, ondanks een daling van de uitgifte, van meer dan $ 30 miljard in voorgaande jaren naar $18 miljard, als gevolg van de COVID-19-crisis en een druk van de overheid om pandemie[1]gerelateerde obligaties uit te geven. Meer dan de helft van de Chinese uitgifte vond plaats in de tweede helft van het jaar, wat duidt op een herstel op de markt voor groene obligaties.

Buiten China steeg de uitgifte van groene obligaties uit opkomende markten in 2020 met 21% tot $22 miljard, een snellere groei dan de 17% stijging van de wereldwijde uitgifte van groene obligaties. De grootste opkomende uitgevers zijn onder meer Chili, Brazilië en Indonesië, met zeven debuutuitgaven, waaronder Egypte, Kazachstan en Saoedi-Arabië. In 2020 was er ook aanhoudende interesse van meerdere beleggers, met $300 miljoen aan uitgiften van niet-financiële bedrijven. Financiële instellingen vertegenwoordigen 50% van de totale uitgifte van groene obligaties in opkomende markten, tegenover 19% in ontwikkelde markten. Bijna de helft van de uitgifte van niet-financiële groene bedrijfsobligaties in opkomende markten vindt plaats in de elektriciteits- en nutssector, terwijl de uitgifte in de bouw- en vastgoedsector ook gestaag is toegenomen.

Jean Pierre Lacombe, Director of Global Macro & Market Research bij IFC: “Een sterke bereidheid onder beleggers en een aanhoudend ruime beleidsomgeving zullen de groei van de markten voor groene obligaties in opkomende markten blijven ondersteunen. Dit is nu van cruciaal belang, aangezien investeringen in duurzame ontwikkeling dringend nodig zijn om de diepgaande negatieve sociale en economische gevolgen van de pandemie te verminderen. Dit geldt met name voor de schade die is toegebracht aan de inspanningen om de armoede in de wereld terug te dringen, waarbij nu meerdere jaren nodig zullen zijn om het door COVID-19 verloren terrein terug te winnen.” Vooruitzichten voor de markt voor groene obligaties van opkomende markten blijven positief.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15981 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht