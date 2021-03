Ook op de beurs loont investeren in zonne-energie

Dat zonne-energie ook in Nederland steeds populairder wordt, zien we duidelijk aan de toename van het aantal zonnepanelen op de daken. Dit geldt niet alleen voor particulieren. Ook voor bedrijven kan het erg interessant zijn om deels of volledig over te stappen naar deze groene vorm van energievoorziening.

Meeliften op het succes van groene stroom

Om toekomstige ambitieuze milieudoelstellingen, zoals die van het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen, zal er de komende jaren wereldwijd nog flink wat werk verzet moeten worden. Tal van ondernemingen die in deze bedrijfstak actief zijn kunnen dan ook rekenen op goed gevulde orderportefeuilles en lucratieve winsten. Wanneer dit soort bedrijven ook over een beursnotering beschikken, heeft dat automatisch tot gevolg dat je als belegger mee kunt profiteren van een explosieve groeimarkt. Deze drie internationale beursgenoteerde ondernemingen zijn daar goede voorbeelden van.

First Solar (NASDAQ: FSLR)

Dit bedrijf speelt een leidende rol bij het ontwikkelen van zonne-energieoplossingen. First Solar produceert en verkoopt niet alleen zonnepanelen, maar ontwikkelt ook complete, grootschalige zonne-energiesystemen. In tegenstelling tot andere producenten, focust dit bedrijf zich specifiek op het verwerken van zonnecellen in een dunne filmlaag. Deze oplossing zorgt er volgens First Solar voor, dat ook bij geringe warmte en lichtinval energie kan worden opgewekt. Daarnaast is dit materiaal verhoudingsgewijs goedkoper dan het materiaal van reguliere panelen, waardoor de kosten per watt ook meteen lager uitvallen.

Brookfield Renewable (NYSE: BEP én BEPC)

Investeren in aandelen Brookfield Renewable kan om meerdere redenen interessant zijn. In de eerste plaats heeft het bedrijf zich volledig gespecialiseerd in het genereren van groene energie, dus je belegging is milieuvriendelijk. Daarnaast wordt die opgewekte energie middels langetermijncontracten aan afnemers verkocht. Dat laatste levert voor de onderneming de komende jaren een stabiele cashflow op en voor beleggers interessante dividenden. Voor het genereren van stroom heeft Brookfield Renewable zich met name gespecialiseerd in waterkrachtcentrales. Daarin is het wereldwijd zelfs marktleider. Maar de geleverde groene energiemix bestaat ook voor een deel uit wind- en zonnestroom. Vooral op dat laatste vlak verwacht de onderneming de komende jaren fors te gaan groeien, omdat zonne-energie volgens hen de meest lucratieve groene stroombron van de toekomst is.

SolarEdge Technologies (NASDAQ: SEDG)

Zogenoemde inverters zijn nodig om de energie, die door zonnecellen wordt opvangen, om te zetten naar stroom waar elektrische apparaten thuis en op de werkplek gebruik van kunnen maken. SolarEdge Technologies is er de afgelopen jaren steeds beter in geslaagd om dat omzetproces te optimaliseren, zodat hun inverters een steeds hogere opbrengst aan bruikbare zonnestroom af kunnen leveren. Bijkomend voordeel: de SolarEdge inverters zijn verhoudingsgewijs ook een stuk goedkoper dan die van de concurrenten, zodat ze bij fans van groene stroom als warme broodjes over de toonbank gaan.

