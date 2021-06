Ook op vakantiewoningen wordt overboden

De markt voor recreatiewoningen maakt momenteel een ongekend sterke ontwikkeling door. In 2020 zijn er in ons land ruim 7.300 recreatiewoningen verkocht, een stijging van maar liefst 70% ten opzichte van 2019. De markt voor recreatiewoningen beleefde daarbij de sterkste prijsstijging sinds 2004.

Dit blijkt uit het NVM-rapport ‘Recreatiewoningen 2020, de ontwikkelingen op de Nederlandse markt’. De gemiddelde verkoopprijs is, vergeleken met 2019, met 13,6% gestegen naar 172.500 euro. Dit is de hoogste stijging sinds 2004, het jaar dat NVM startte met publicatie van deze cijfers. Het beschikbare aanbod recreatiewoningen per 1 januari 2021 bedroeg circa 800 woningen, een scherpe daling van 57% ten opzichte van begin 2019 toen het aanbod nog 1.900 woningen groot was. De invloed van de sterk oververhitte reguliere koopwoningmarkt wordt daarmee volgens de NVM ook zichtbaar op de markt voor recreatiewoningen.

Boven de vraagprijs weg

In 86% van de transacties in 2020 lag de koopsom onder het niveau van de vraagprijs. In 2020 werd 14% boven de vraagprijs verkocht wat een scherpe stijging is vergeleken met de ongeveer 6% dat in 2019 boven de vraagprijs werd verkocht.

Ondanks de sterk toegenomen vraag staat een recreatiewoning gemiddeld 385 dagen te koop. Opmerkelijk is dat woningen onder de 100.000 euro gemiddeld 500 dagen te koop staan, terwijl woningen boven de 500.000 euro na gemiddeld 257 dagen zijn verkocht, wat bijna de helft sneller is. Op de Veluwe / Utrechtse Heuvelrug vonden in 2020 de meeste transacties plaats, ruim 1.400, terwijl Flevoland met 275 de minste transacties had.

Alternatief voor lage rente

De lage rente van de afgelopen jaren is volgens de opstellers van het rapport een van de grootste aanjagers van de sterk gegroeide investeringen in deze markt. “Daarbij heeft Covid de trek van ruimte- en rustzoekers gestimuleerd vanuit de stad. Recreatiewoningen worden ook steeds vaker een toevluchtsoord voor mensen voor wie een normale koop- of huurwoning door krapte, betaalbaarheid of wachtlijsten onbereikbaar blijkt.

De NVM definitie van een recreatiewoning is: een tweede woning voor recreatieve doeleinden die in verschijningsvorm vergelijkbaar is met reguliere woonvormen en kan voor eigen gebruik bedoeld zijn maar ook als investering (verhuur) of een mix van beiden. NVM-dochter brainbay voerde het onderzoek uit met gebruik van eigen cijfers en cijfers van het Kadaster.

Regionale pieken

De Waddeneilanden zijn van oudsher een dure regio en noteerden in 2020 de grootste prijsstijging met ruim 30% naar gemiddeld 375.000 euro. Daarmee zijn de Waddeneilanden opnieuw de duurste regio in Nederland voor recreatiewoningen. Brabant is met een gemiddelde verkoopprijs van 117.000 euro de provincie met het goedkoopste aanbod.

In Zeeland is vraag naar grote en luxueuze woningen in het topsegment. De grootste recreatiewoningen worden daar verkocht (85m2), met landelijk de hoogste m2-prijs van 3.500 euro per m2. De gemiddelde vraagprijs van te koop staande recreatiewoningen in Zeeland is inmiddels 600.000 euro. De kleinste recreatiewoningen zijn verkocht aan de kust van Noord-Holland met een gemiddelde oppervlakte van 53 m2 tegen gemiddeld 3.114 euro per m2. De laagste prijs per m2 wordt met 1.485 euro genoteerd in Brabant.

