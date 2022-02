Ook winst Alphabet spurt

Alphabet heeft als andere techbedrijven sterk meevallende cijfers gepubliceerd.

De gepubliceerde winst per aandeel van 30,69 dollar is flink hoger dan de raming van 27,34 dollar. Ook de omzet van 75,3 miljard dollar overtreft de verwachtingen (72,1 miljard dollar). De omzet uit advertenties steeg met 33%, die uit YouTube met 45% en die uit cloud met 65%.

De onderneming gaat de aandelen in juli splitsen in de verhouding van 1 op 20. Dat is veelal goed voor een extra impuls, omdat het de verhandelbaarheid ten goede komt. Voor de waardering heeft het geen enkel effect.

Met groeicijfers als die van Alphabet en andere techbedrijven komt de benadering van analisten op de tocht te staan. Zij vinden techaandelen minder aantrekkelijk in een stijgende rente, maar de groei is echter dusdanig sterk dat er voldoende ruimte is voor een koersstijging. In de nabeurs steeg de koers met 9,1% tot 3.003,10 dollar.

Bovendien heeft de onderneming voldoende middelen op zwaar in te zetten op de ontwikkeling van metaverse.

GOOGL: 3,003.10 +250.22 (+9.09%) (cnbc.com)

