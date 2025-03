Oorlogsaandelen zijn een hype

Aalberts is in het kielzog van ArcelorMittal eveneens met ruim 6% gestegen, en wel tot 35,48 euro.

Sommige anderen zijn nog sterker gestegen. AMG schoot zelfs met 18% omhoog. Deze bewegingen hebben te maken met vooral de oorlog in Oekraïne. De vraag naar materiaal voor wapens ligt op een hoog niveau. Qua waardering kunnen de aandelen nog verder stijgen, zo duur zijn ze niet, maar de opgaande beweging is eerder een hype dan een fundamentele kentering,

Investtech: “AMG Critical Materials N.V (AMG) eindigde op 17.98 euro na een stijging van 18.3%. De vorige keer dat het aandeel net zoveel steeg was op 4. november 2008, toen de stijging 21.2% was. Het aandeel is hiermee 15 van de laatste 21 dagen gestegen. Het aandeel doorbrak de weerstand bij 17.26 euro in een dubbele-bodem patroon. Dit genereerde een koopsignaal met een toenemend handelsvolume en een verdere stijging tot 21.40 euro in de loop van negen maanden is waarschijnlijk. Er was bovendien was sprake vaneen hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 27 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat vier keer zoveel is als de normale omzet per dag.”

Voor Aalberts liggen weerstanden op 38 en 44 euro

