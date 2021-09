Op 8 oktober huwen twee VanEck ETF’s

Op 8 oktober 2021 stappen onze twee wereldwijde aandelen-ETFs in het huwelijksbootje.

De VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF en de VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF bundelen hun krachten. U krijgt het beste van twee werelden: de duurzaamheidsselectie van de een en de lage kosten (0,2%) van de ander.

Waarom deze fusie?

We zijn bezig ons ETF-aanbod meer en muur duurzaam te maken. Twee duurzame wereldwijde aandelen-ETFs zou dubbelop zijn. Tot nu toe waren de lopende kosten verschillend: in beginsel 0,2% versus 0,3%. De combinatie van de twee leidt tot schaalgrootte. Dit kunnen we aan onze klanten doorgeven en daarmee een duurzame ETF voor 0,2% aanbieden.

Hoe gaat het in zijn werk?

Allereerst vindt – na goedkeuring van statutenwijziging op de algemene vergadering van aandeelhouders – een aandelensplitsing van beide ETFs per 8 september nabeurs plaats. Dit brengt onder andere de Intrinsieke Waarden (NAVs) van beide ETFs dichter bij elkaar. De Intrinsieke Waarde per VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF halveert, maar u heeft er straks twee keer zoveel in bezit. De Intrinsieke Waarde per VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF wordt door vier gedeeld, maar u heeft er straks vier keer zoveel in bezit. Onder de streep verandert er daarom niks voor u.

Van belang is om te melden dat de definitieve uitstapmogelijkheid voor participanten op 1 oktober is. Op 8 oktober zal de fusie een feit zijn. De omwisselverhouding tussen beide ETFs zal op basis van de Intrinsieke Waardes bepaald worden.

