Op weekbasis ligt bandbreedte voor AEX op 668-785

Menigeen lijkt een voorschot te nemen op een tegenvallende beursreactie op de Amerikaanse arbeidsmarktcijfers.

Pimco verwacht dat er in de VS in februari 300.000 nieuwe banen zijn bijgekomen, hoger dan de consensus van 215.000. Obligatiekoersen zullen dalen als ze gelijk krijgen. De oplopende rente zal evenmin haar uitwerking missen op de aandelenmarkten. Vooralsnog staan vanmorgen de rentes 0,1% lager op 3,8219 voor de Amerikaanse bonds en op 2,5060 voor de Duitse bunds.

De VS was gisteren lager met een verlies van 2,1% voor de Nasdaq en 1,7% voor de Dow Jones, mede doordat Silicon Valley Bank in grote problemen is gekomen met grote verliezen op obligaties. Uitgifte van aandelen moet de onderneming stutten. De Amerikaanse futures wijzen op een verdere daling. Ook flink lagere koersen in Azië. Nikkei -1,8%, Shanghai -1,1%, Sensex -1,2% en Hong Kong -2,8%. De Japanse centrale bank heeft de rente ongewijzigd gelaten. De nieuwe bankpresident zal tijdens de eerstvolgende vergadering een beslissing nemen, wat gevolgen zal hebben voor de yen. Dollar/yen vanmorgen +0,5% op 136,77. Euro/dollar fractioneel hoger op 1.0586. Brent 1% lager op 80,84 dollar vanwege een toenemende vrees voor een recessie door het monetaire beleid van de Fed.

De lange rode trend voor de AEX laat een neutrale beweging zien. Dat wijst op een daling na de eerdere stijging. Alleen past een daling niet in het patroon voor de korte termijn van Elliott Wave. De indicatoren voor de AEX op weekbasis zijn evenmin eenduidig. Op weekbasis ligt de bandbreedte op 668-785.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18283 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht