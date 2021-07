OPEC+ bereikt akkoord over productie

De lidstaten van OPEC+ gaan de productiebeperking van 5,8 miljoen vaten per dag in stapjes afschaffen tussen nu en september 2022. Dat besluit is in het weekeinde genomen.

OPEC+ begint met een verhoging van de productie met 0,4 miljoen vaten per dag in augustus. Het is een druppel op een sissende plaat. Het Internationaal Energieagentschap schat het tekort voor de tweede helft dit jaar op 1,5 miljoen vaten per dag.

Aan het begin van de coronacrisis werd begin 2020 de olieproductie met 10 mbd te verlaagd. Dat wordt dus deels teruggedraaid.

Brent (future september) noteerde in januari 2020 rond de 65 dollar. Dat is nu 73,59 dollar, maar wel bij betere economische vooruitzichten dan 1 ½ jaar geleden. Met een geleidelijke vermindering van de productieverlaging houdt de OPEC de oliemarkt in haar grip.

Op basis van de beweging die begin vorig jaar is ingezet, lijkt een stijging naar de oude top van 84 dollar waarschijnlijk. Op basis van de beweging in de afgelopen 10 jaar ligt pas een weerstand op 96 dollar. De eerste lag op 61 dollar en de derde, dus na de doorbraak door de 84 dollar, ligt op 125 dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16300 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht