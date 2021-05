Opgaande beweging AEX niet te stoppen

De Europese aandelenmarkten gaan een mooie dag tegemoet met stijgende koersen.

De Euro Stoxx 50 staat 0,25% in de plus, wat vergelijkbaar is met de winsten in de premarket voor de Amerikaanse indices. De opgaande beweging wordt gestuwd door meevallende Amerikaanse arbeidsmarktcijfers die gisteren zijn gepubliceerd. Het aantal ww-aanvragen daalde naar 406.000 tegen een raming van 425.000. In Japan is de werkloosheid gestegen naar 2,8% tegen een raming van 2,7%. De mix van cijfers is positief omdat ze wijzen op een groei van de economie of een verminderde angst voor een looninflatie door een stijgende werkloosheid.

In Azië is de Nikkei omhoog geschoten met een winst van 2,1%. Shanghai -0,3%, CSI 300 -0,4%, Sensex +0,4%, Hong Kong 0,2% en Australië +1,3%. Hoe dichter de nationale economie bij die van het ‘Westen’ staat, hoe sterker de koersen stijgen.

Euro/dollar 1.2178. Euro/yuan 7,7538. Bitcoin -3,8% op 37.032, ethereum -6,2% op 2.575, goud -0,2% op 1.892 en Brent +0,1% op 69,54 dollar.

Top-5 AEX-aandelen met meeste potentie naar bovengrens van de bandbreedte: JET, Adyen, ASR, Prosus en NN Group.

Het patroon voor de AEX (708,36) lijkt veel op dat van een jaar geleden met een trend die niet wilde omslaan en een versmalling van de bandbreedte.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

