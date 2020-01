Opgaande beweging AEX stokt & let op stijging euro

In de premarket staan de Europese indices tot 0,5% in de min. De reactie geeft aan hoe kwetsbaar de beurzen zijn voor tegenvallende impulsen als de oplopende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten tussen Iran en Irak. Het kan ook niet anders.

De AEX (612,87) staat na de sprankelende opening van 2020 bovenin de bandbreedte bij een veel te hoge RSI voor koopjesjagers.

Azië heeft vandaag last van winstnemingen die gevoed worden door de spanningen in het Midden-Oosten. Japan is nog dicht. Australië (+0,73%) en Kospi (+0,3%) zien het kennelijk als een ver van mijn bed ‘show’. De Chinese markten zijn lager. Taiwan daalt net als Shanghai met 0,3%. In Taiwan wordt vooruitlopend op de verkiezingen gedemonstreerd voor meer democratische rechten.

Valutaparen euro oversold

Terwijl de meeste marktindices duidelijk overbought zijn, bieden valuta’s juist kansen vanuit charttechnisch oogpunt. Het is vooral de euro die zal aantrekken. De volgende valutaparen zijn oversold: euro/pond op 0,8519, euro/dollar op 1,1177 en euro/yuan op 7,7810.

Ook goud is oversold op 1.514,60 dollar, maar de potentie is beperkt tot 5%. Brent +3,8% op 68,49 dollar bij een licht afbrokkelende winst. Duitse Bunds +0,005 op min 0,217%. US Bonds -0,005 op 1,877%.

